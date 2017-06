Diese Geldbeträge und Leistungen werden von Pflegebedürftigen häufig nicht genutzt

(fair-NEWS)

Es sind häufig mehrere Hundert Euro jährlich, die viele Pflegebedürftige selbst für die pflegerische Versorgung aufbringen – obwohl die Pflegekasse sie eigentlich tragen würde. Oft wissen die Betroffenen schlicht nicht, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Besonders häufig ungenutzt bleiben: Betreuungs- und Entlastungsleistungen, Beträge für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch sowie Pflegekurse.1. Betreuungs- und Entlastungsleistungen: Ein "Entlastungsbetrag" von 125 Euro monatlich steht jedem Pflegebedürftigen mit anerkanntem Pflegegrad zu – z.B. für eine Begleitung zum Hausarzt oder Unterstützung im Haushalt. Auch für Angebote zur Beschäftigung und Aktivierung – Gesellschaftsspiele, gemeinsames Kochen oder sportliche Aktivitäten – können Senioren den Betrag nutzen. Tatsächlich beansprucht werden die 1.500 Euro pro Jahr für zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen jedoch nur von wenigen Pflegebedürftigen. Gut zu wissen: Nicht genutzte Entlastungsbeträge können bis Ende Juni des Folgejahres noch abgerufen werden. Mehr Infos: www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegeleistungen/zusaetzliche-betreuungsleistungen-entlastungsleistungen/ 2. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch: Für Produkte wie Bettschutzeinlagen, Desinfektionsmittel, Einmal-Handschuhe & Co. müssen Pflegebedürftige nicht selbst aufkommen – tun sie aber oft. Die Pflegekasse stellt bei anerkanntem Pflegegrad für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 40 Euro pro Monat zur Verfügung Wer das Angebot nutzt, spart 480 Euro im Jahr. Einige Services – wie die curabox – übernehmen sogar Antrag und Abrechnung mit der Pflegekasse sowie die Beschaffung und den Versand zu den Betroffenen nach Hause. Mehr Infos: www.pflege.de/hilfsmittel/pflegehilfsmittel/ 3. Kostenlose Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen: Wie lagert man einen Pflegebedürftigen richtig um? Was ist bei der Ernährung und Körperpflege zu beachten? Neben praktischen Fähigkeiten bei der Pflege lernen Pflegepersonen in den von der Pflegkasse kostenlos angebotenen Pflegekursen auch, wie sie sich selbst bei körperlichen Anstrengungen schonen und welche Hilfen Ihnen aus der Sozialversicherung zustehen. Ein weiterer Vorteil der Kurse: Pflegende Angehörige können sich mit anderen Betroffenen austauschen – und empfinden das häufig als sehr entlastend.Mehr Infos: www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegesetz-pflegereform/sgb/xi/ „Vor allem zu Anfang der Pflegezeit denken viele Angehörige, dass sie keine Beratungen oder Pflegekurse benötigen – einfach deshalb, weil sie noch nicht absehen können, welche Belastungen auf sie zukommen“, weiß Natascha Schoon, Pflegeberaterin bei pflege.de, aus ihrer Beratungserfahrung. „Häufig spielt jedoch auch Unwissenheit eine Rolle – von den Betreuungs- und Entlastungsleistungen und den Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch wissen Pflegebedürftige und Angehörige oft nichts.“ Die gute Nachricht: Alle diese Leistungen sind nicht an den Beginn der Pflegebedürftigkeit geknüpft, sondern können während der gesamten Pflegezeit und auch wiederholt in Anspruch genommen werden.