Der Papierpionier Tecco lädt zum Oberstdorfer Fotogipfel (Oberstdorf, 07. bis 11. Juni) ein. DerMedienspezialist ist seit Anfang an – und bereits zum fünften Mal – beim Fotogipfel in Oberstdorf dabei.Veranstalter Matthias Adam: „Das Besondere am Fotografieren ist der Fotograf, nicht das was er in der Hand hält. So einfach funktioniert der Oberstdorfer Fotogipfel!“Test the best: Gäste drucken ihre Bilder auf Tecco-PapiereAuch bei seiner fünften Teilnahme fordert Tecco alle Besucher des Fotogipfels auf, ihre besten Bilder auf einem USB- Stick oder SD-Karte zur Tecco-Druckstation mitzubringen. Unter fachlicher Beratung wird das passende Papier zum Motiv ausgewählt und vor Ort direkt ausgedruckt. So kann die große Vielfalt an Tecco Inkjet-Papieren während des Fotomarktes begutachtet und mit den eigenen Bilddaten getestet werden.Informationen zum Festival: »Oberstdorfer Fotogipfel«Im wunderschönen Allgäu, der südlichsten Gemeinde Deutschlands, dreht sich alles ums Fotografieren. Das diesjährige Festival-Thema »Mein Europa« könnte aktueller und brisanter nicht sein und lässt bewusst viel Platz für Interpretationen. Optisch erneut spektakulär in Szene gesetzt in großformatigen Outdoor-Installationen. Insgesamt flankieren 18 Ausstellungen, an erneut zum Teil spektakulären Locations, das breitgefächerte Workshop- und Exkursionsprogramm, unter der Leitung der populärsten Coaches der Szene.Der Fotomarkt mit zahlreichen Ausstellern, eine Open Air-Aktionsbühne, die Multivisionsreihe »Gesichter der Erde« sowie allabendliche Foto-Projektionen auf der Großbild LED-Wand im Kurpark mit bayerischem Biergarten Flair machen das Festival zu einem Besonderen der Branche.Als Schirmherrinnen konnten Ellen von Unwerth, eine Ikone der Fotografie und die Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth gewonnen werden. Claudia Roth: „Die Welt zu Gast in Oberstdorf – Der Fotogipfel ist ein wunderbarer Gegenpol.“ Die Ministerin hat ihren Freund und langjährigen Tibet-Mitstreiter Richard Gere zum Festival eingeladen.Göttinger Fotografin Miriam MerkelDie Fotografin Miriam Merkel wird die Portrait-Aktion durchführen: Die Besucher werden fotografiert und erhalten ihr Portrait auf Tecco DryLab-Medien gedruckt. Die Fotos werden abends in der neuen Besuchergalerie namens: »Visitors Gallery« ausgestellt.Tecco features Hermann Wills »FineArtPrinter« und DruckcenterTecco stellt dem »FineArtPrinter-Druckcenter« Baryt- und Baumwollpapiere zur Verfügung. Auf einem weiteren Drucker werden die Portraits auf einem speziellen, selbstklebendem Material ausgedruckt. Und – wie im letzten Jahr – auf die große Frontscheibe des Oberstdorfer Kurhauses geklebt. Dies stellt die Visitors Gallery dar.BildunterschriftTeamwork: Steffen, Matthias, Christian und Petra vom Oberstdorfer Fotogipfel mit Karsten, Dietmar und Uwe von ILFORD/Tecco.Zur Veröffentlichung: Kontakte und Infoswww.fotogipfel-oberstdorf.de; www.miriam-merkel.de; www.tecco.de; www.tecco-photo.de; www.facebook.com/teccopaper; www.blog.tecco.de



