Neuerscheinung: "Train the Coach: Konzepte"

Bonn – Der Sammelband "Train the Coach: Konzepte" liefert eine große Bandbreite von Theorien und Modellen mit passendem Trainingsdesign und Methodik zur Umsetzung, die die arrivierte Szene deutschsprachiger Coachausbilder und Weiterbildungsleiter in Lehrgängen und Fortbildungen einsetzt. Das vom Begründer der systemischen Transaktionsanalyse Dr. Bernd Schmid und von Oliver König herausgegebene Buch ist soeben im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erschienen.In der Weiterbildung von Coachs, Teamcoachs, Change-Agents oder Organisationsentwicklern werden viele Zusammenhänge dann schlüssig, wenn sie durch ein Modell verdeutlicht werden. Die grundlegenden Modelle, die in diesem Buch erläutert werden, erhält der Leser als ganzes Konzept: Es besteht aus dem theoretischen Wissens-Input und einer klaren Visualisierung sowie aus einem erprobten Seminardesign mit Anwenderkommentaren und allen erforderlichen Handouts, mit denen das Modell gelernt wird.Es werden 22 Modelle zu vier Fokusbereichen vorgestellt: Persönlichkeit und Selbststeuerung, Teams und Kooperationen, Organisationsentwicklung und Führung sowie Anspruchsvolle Auftragsklärung und Schnittstelle Personalentwicklung. Eine Schnellfinder-Matrix hilft, Konzepte für einen speziellen Einsatz zu finden.Im ersten Kapitel "Persönlichkeit und Selbststeuerung" beziehen sich die Konzepte auf persönliche Themen der Teilnehmer und der Coachees und ermöglichen ein Feinjustieren im beruflichen Handeln. Beispielsweise vermittelt das von Dr. Bernd Schmid und Oliver König vorgestellte Konzept zu "Kompetenzdimensionen für professionelle Entwicklung" ein Modell, mit dem unter anderem die mit einer Weiterbildung verbundenen Karriere- und Selbstverwirklichungswünsche hinterfragt und der Weiterbau an verwertbarer Kompetenz ermutigt wird. Im zweiten Kapitel "Teams und Kooperationen" wird die Zusammenarbeit im gesamten Team wie auch zwischen Führungskraft und Mitarbeitern beleuchtet. Darin vermittelt unter anderem Thomas Saller mit dem Konzept der "vier Erwartungsfragen" einen Weg, wie Missverständnissen und Enttäuschungen in der Zusammenarbeit vorgebeugt werden kann.Erfahrenen Lehrtrainern bietet dieser Band eine Bereicherung ihrer Modell- und Methodensammlung. Die hier vorliegenden Konzepte können direkt im Seminar eingesetzt werden, damit grundlegende Modelle zu zentralen Themenbereichen verstanden werden.Coachs, Berater und Führungskräfte können mit den Konzepten aber auch selbstständig ihr Verständnis in den vier Schwerpunktbereichen auf nachhaltige Weise vertiefen.Zu diesem Buch werden umfassende ergänzende digitale Zusatzleistungen angeboten, die die Umsetzung unterstützen. Es stehen 22 Seminardesigns mit den dazugehörigen Handouts für die Teilnehmer zum kostenfreien Download bereit.Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: www.managerseminare.de/tb/tb-11937 Download der Presseinformation unter: www.managerseminare.de/presse/pi-11937.doc Download der hochauflösende Buchcover-Datei: www.managerseminare.de/presse/tb-11937.jpg Bernd Schmid, Oliver König (Hrsg.). Train the Coach: Konzepte. Modelle und Theorien für die professionelle Weiterbildung von Coachs, Teamcoachs, Change-Agents, Organisationsentwicklern und Führungskräften. managerSeminare, Bonn 2017, 320 S. plus zahlreiche Designs und Handouts als Online-Ressource, kt., ISBN 978-3-95891-029-4, 49,90 Euro