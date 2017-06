Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD verfügbar

München – 6. Juni, 2017 – Belkin, Marktführer für Mobilzubehör, gab heute die Verfügbarkeit seiner Docking-Komplettlösung Thunderbolt 3 Express Dock HD bekannt. Mit einer Datenübertragung von 40 Gbit/s, der Unterstützung von zwei 4K-fähigen Bildschirmen und einer 85 W Stromversorgung ist das Thunderbolt 3 Express Dock HD eine komplette Dockinglösung mit nur einem Kabel, um Verbindungen und Stromversorgung für die aktuellen MacBook Pros und iMacs zu ermöglichen.Zusätzliche Funktionen• Schalten Sie bis zu 5 Thunderbolt-Geräte am Dock in Reihe• 2 Thunderbolt 3 (USB-C)-Anschlüsse• 3 USB-A 3.0-Anschlüsse (jeweils 1,5 A)• 1 DisplayPort-Anschluss• 1 Audio-Ein-/Ausgang• 1 Gigabit-Ethernet-Anschluss• Das im Lieferumfang enthaltene 170 W-Netzteil versorgt über das Thunderbolt 3-Kabel (ebenfalls enthalten) angeschlossene Peripheriegeräte und liefert Ihrem Computer gleichzeitig 85 W.VerfügbarkeitDas Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD ist unter Belkin.de und unter Apple.de und in den Apple Stores mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349,99 EUR erhältlich.

Über BelkinDie größte Inspirationsquelle für Belkin-Produkte sind die Anwender selber – vor diesem Hintergrund bietet Belkin Produkte an, die das Leben einfacher und angenehmer machen und die es den Nutzern ermöglichen, miteinander in Verbindung zu bleiben. Die mehrfach ausgezeichneten Produktlinien von Belkin umfassen die Valet Ladestation für die Apple Watch und das iPhone, QODE Tastaturen sowie zahlreiche Kabel- und Stromversorgungsprodukte. Mit seinen Produkten unterstützt Belkin seine Kunden dabei, modernste Technologie auf persönliche, effiziente und komfortable Weise zu nutzen, zu Hause ebenso wie bei der Arbeit, in der Schule oder unterwegs. Belkin ist ein 1983 gegründetes, im Privatbesitz befindliches Unternehmen mit mehr als 1.500 Mitarbeitern in über 30 Ländern.Weitere Informationen zu Belkin finden Sie auf der Website www.belkin.com/de/aboutus/ , in Facebook unter facebook.com/belkin und auf Twitter unter Twitter.com/belkin.