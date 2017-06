Optik und Photonik aus Frankreich: eine Technologie für viele Wachstumsbranchen

(fair-NEWS)

Der französische Gemeinschaftsstand wird von Business France mit Unterstützung des französischen Nationalen Komitees für Optik und Photonik (CNOP) organisiert. Auf einer Fläche von 144m2 fördert der Gemeinschaftsauftritt die Internationalisierung der Branche. 90 Prozent der französischen Hersteller exportieren ihre Produkte ins Ausland. Dieser Anteil macht rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche aus.Wenn auch Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie weiterhin Großkunden der Vorzeigebranche in Frankreich sind, so dringen Optik und Photonik doch mehr und mehr in andere Bereiche vor wie Sicherheit, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Telekommunikation oder auch Instrumentierung und industrielle Verfahren.Ehrgeizige Forschungsprojekte…Die Forschung im Bereich Optik und Photonik erstreckt sich in Frankreich auf zahlreiche Disziplinen wie Grundlagenphysik, Astrophysik, Mikro- und Nanotechnologie, Licht-Materie-Wechselwirkung sowie Werkstoffe. Sie trägt somit zu neuen Erkenntnissen in anderen Forschungszweigen bei. Die französischen Forschungseinrichtungen sind derzeit an ehrgeizigen Projekten beteiligt: große Teleskope von morgen werden entwickelt sowie Satelliten zur Beobachtung des Universums und der Erde oder auch Hochleistungslaser. Sie nutzen diese Instrumente, die auch bei internationalen Projekten wie beispielsweise ITER, VIRGO oder LHC zum Einsatz kommen.…die Synergien mit der Industrie…Neben den bedeutenden wissenschaftlichen Fortschritten, die aus diesen Projekten zu erwarten sind, erlebt die Industrie für Optik und Photonik gleichzeitig einen enormen Aufschwung. Auch tragen solche Projekte dazu bei, umfangreiche Synergien zwischen den Forschungslaboratorien und der Industrie zu schaffen – ein Effekt, der für die Wirtschaftsdynamik von großer Bedeutung ist. Dies zeigt sich vor allem an dem großen Anteil französischer Projekte, die bei europäischen Projektausschreibungen angenommen werden.… und Arbeitsplätze schaffenDie französische Industrie für Optik und Photonik umfasst etwa 1.000 Unternehmen mit rund 50.000 direkten Arbeitsplätzen, 200 Forschungslabors und 13.000 Forscher. Der erwirtschaftete Umsatz beläuft sich branchenweit auf über zehn Milliarden Euro (Quelle: Französischer Branchenverband AFOP).Weitere Informationen erhalten Journalisten und Besucher vom 26. bis 29. Juni 2017 in München in Halle B3, Stand 240 und 340.



Bildinformation: Französische Unternehmen entwickeln Produkte in zahlreichen Bereichen der Photonik wie Beleuchtung oder Bildgebung (Bild: Business France)