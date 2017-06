(fair-NEWS)

Zum 12. Mal findet unser bewährter Prüfungsvorbereitungskurs auf IHK Grundlage, zusammen mit unseren Partnern in Dortmund und Koblenz statt. Als Trainer der Aus- und Fortbildung und IHK Prüfer bringen wir Branchenerfahrung und umfangreiches Fachwissen mit.Start: Oktober 2017Ende: November 2017Wir treffen uns jeweils an einem Wochenende zu einem gemeinsamen Intensivtraining auf die schriftliche und mündliche IHK Abschlussprüfung für Kaufleute im Gesundheitswesen und Kaufleute im Einzelhandel. Dabei werden alle Lehrthemen der Ausbildungsberufe berücksichtigt. Ihre Wünsche und Fragen beleben und individualisieren den Veranstaltungsablauf.Zielgruppe:- Auszubildende, externe Prüfungsteilnehmer und Umschüler, die eine niveauvolle und individuelle Prüfungsvorbereitung suchen.Leistungen:- Individuelle Förderung,- Update Lerntechniken,- Prüfungscoaching,- erprobtes Training im Rechnungswesen, KLR, Marketing, Spezialisierung, Bürowirtschaft,- viele praktische Übungen zu neuen prüfungsrelevante Fragestellungen,- gezielte Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung,- umfangreiches Trainingsmaterial.Veranstaltungsorte:in den Räumen unserer Kooperationspartner in Dortmund und KoblenzPreis:95,00€ inkl. MwSt und TrainingsmaterialUnterrichtszeiten:Wochenendseminar: Samstag und Sonntag je 10 UnterrichtseinheitenAnmeldung und mehr auf unserer Homepage:



Bildinformation: Prüfungsvorbereitung für Auszubildende der Berufe Kaufleute im Einzelhandel und Kaufleute im Gesundheitswesen