Air Astana: Erstmals nonstop von Frankfurt nach Uralsk

(fair-NEWS)

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, legt ab dem 14. Juni 2017 eine wöchentliche Nonstop-Verbindung von Frankfurt am Main nach Uralsk in Kasachstan auf und unterstreicht damit ihre führende Rolle im Luftverkehr nach Zentralasien.Der neue Flug, den Air Astana jeweils mittwochs anbietet, wurde vor allem für die wachsende Nachfrage aus dem internationalen Geschäftsreiseverkehr zur 230.000 Einwohner zählenden Großstadt im äußersten Westen des Landes eingerichtet - eine Region mit wachsender Wirtschaftsleistung insbesondere in den Bereichen Energie, Rohstoffe und Maschinenbau. Auch die Agrarproduktion ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft rund um Uralsk.Abkommen mit mehreren Partnerairlines ermöglichen es, dass Passagiere in Frankfurt einfach und schnell umsteigen können, und zwar in beide Richtungen sowohl innerhalb Europas als auch zu Zielen in Nordamerika."Wir freuen uns sehr, dass wir neben unserem täglichen Nonstop-Flug von Frankfurt nach Astana nun auch eine schnelle und komfortable Verbindung ab Frankfurt nach Uralsk anbieten können", sagt Richard Ledger, Vice President Marketing & Sales. "Diese Strecke wird eine wichtige Rolle im Verkehr zwischen der Uralsk-Region und Europa spielen, dies sowohl unter wirtschaftlichen, als ach gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten."Air Astana setzt für die Flüge einen Airbus A320 mit 16 Business Class und 132 Economy Class Sitzen ein. An Bord können sich Passagiere über das lokale Netzwerk mit KCTV Stream verbinden und so über die eigenen Geräte wie Laptop, Tablet oder Smartphone eine Auswahl an Filmen, Musik oder Zeitschriften genießen.Flug KC 938 verlässt Frankfurt am Main um 14.40 Uhr und kommt um 21.50 Uhr am gleichen Tag in Uralsk an. Der Rückflug KC 937 startet in Uralsk um 12.05 Uhr und landet in Frankfurt um 13.25 Uhr. Die Flugzeiten betragen Richtung Osten etwa 4 Stunden 10 Minuten und Richtung Westen etwa 4 Stunden 20 Minuten.



Bildinformation: Air Astana fliegt neu nonstop von Frankfurt nach Uralsk im Westen von Kasachstan