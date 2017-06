Zahl des Monats: 87 Prozent

(fair-NEWS)

Selbstorganisiert und eigenverantwortlich - so sieht Weiterbildung für die digitalisierte Arbeitswelt laut 87 Prozent der Personalverantwortlichen in Deutschland aus. Das ist das Ergebnis der Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland 2017", die TNS Infratest im Auftrag der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) unter 300 Personalverantwortlichen in deutschen Unternehmen durchgeführt hat. Wann, wo und wie gelernt wird, bleibt bei der Weiterbildung 4.0 jedem selbst überlassen - gefragt ist flexibles Lernen, das Wissen dann verfügbar macht, wenn es gebraucht wird. Zum Einsatz kommt dabei ein Mix aus unterschiedlichen Medien und Formaten. Eine zusammenfassende Broschüre zu den Ergebnissen der Studie gibt es unter www.sgd.de



