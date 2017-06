Der neue Magnetrahmen Alpha von Nielsen Design

(fair-NEWS) In Zusammenarbeit mit dem deutschen Bilderrahmenhersteller Nielsen Design präsentieren wir den hochwertigen und attraktiven Magnetrahmen Alpha. Nielsen steht als Marktführer für Bilderrahmen aus Aluminium für überdurchschnittliche Qualität, technische Innovation und moderne Gestaltung.

Genau nach diesem Prinzip wurde der neue Bilderrahmen aus Aluminium mit seiner fortschrittlichen und äußerst wirksamen Technik konzipiert. Der Rahmen revolutioniert die klassische Einrahmungsart, gemäß welcher das Bildmotiv von hinten und spiegelverkehrt in den Rahmen gelegt wird. Im Gegensatz zu dieser üblichen Methode, die auch "Backloader"-Technik genannt wird, bezeichnet man den Magnetrahmen als "Frontloader". Das Bildmotiv wird von oben und von vorne auf die Rückwand des Bilderrahmens gelegt, das Glas hinzugefügt und der Bilderrahmen selbst im Anschluss sozusagen über das Ganze gestülpt. Die Rahmung wird dadurch entschieden erleichtert. Das Bild kann präzise und millimetergenau positioniert werden, ohne dass der Rahmen bei jeder noch so kleinen Änderung wieder auseinander gebaut werden muss.

Durch eingelassene Magnete an den Innenseiten des Rahmens können auf Verschlüsse auf der Rückseite und Eckverbinder verzichtet werden. Schraubenzieher für das Lösen von Eckverbindern oder Klammern und Federn sind damit obsolet. Die Magnete halten den Rahmen präzise und stabil zusammen, ermöglichen eine blitzschnelle Öffnung und Verschließung des Bilderrahmens, ohne unnötige Reibung zu erzeugen. Verschleißspuren treten selbst bei häufigem Bilderwechsel nicht auf. Rückwand, Profilrahmen und Glasscheibe halten bei gleichmäßigem Andruck das Bild staubdicht fest. Auf diese Weise macht zudem der Variation des Motivs und der Wechsel viel mehr Spaß, und lässt eine schnelle Umgestaltung zu. Kurz mit dem Finger leichten Druck auf die Glasplatte ausüben, Rahmen lösen, neues Bild rein, Rahmen und Glas wieder zurückstellen.

Seinen Magnetrahmen bietet Nielsen Design mit dem Profil Alpha an. Dieses Profil aus Aluminium kennzeichnet sich durch eine elegante und formschöne Gestaltung. Die schlichten und klaren Linien der schmalen Leiste geben dem Bilderrahmen eine moderne Erscheinung, die sowohl in privaten als auch in beruflichen Räumen eine gute Figur macht. Das Modell strahlt Kompetenz, Stil- und Selbstbewusstsein aus. Erhältlich ist der Magnetrahmen Alpha mit einer glatten Oberfläche und einer Auswahl an eloxierter Farben, aber auch mit einem Echtholzfurnier versehen. Gerade letztere Option ist besonders interessant, möchte man größere oder sehr große Motive einrahmen, aber nicht auf die ästhetische Wirkung eines Holzrahmens verzichten, der wegen seines Gewichts in diesem Falle ungeeignet wäre.

Der Magnetrahmen Alpha kann mit verschiedenen Glasarten kombiniert und mit der Wahl eines Kunstglases beispielsweise noch leichter gemacht werden. Die Rückwand des Modells besteht aus Foambord, eine Hartschaumplatte, die im Gegensatz zu herkömmlichen Rückwänden aus MDF eine höhere Qualität und damit einen besseren Schutz des Bildmotivs ermöglicht.