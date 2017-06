90 Aktivreisen und Erlebnistrips über Silvester

(fair-NEWS)

HAGEN - 06 Juni 2017. Silvester am "Firmament der Thar-Wüste" in Indien. "Im Schatten der Milchstraße" in Utah und Arizona. Im Iglu in Finnisch-Lappland. Oder bei der "Nochevieja" auf Mallorca oder Teneriffa. Im 60-seitigen Silvesterkatalog von Wikinger Reisen stecken rund 90 aktive "Knaller" für alle, die den Jahreswechsel gemeinsam mit Gleichgesinnten erleben wollen. 16 davon sind neu, darunter auch eine Städtetour nach Helsinki und Tallinn, ein Trip ins romantische Colmar und eine Wanderreise in die Orangenregion Valencia.Umfangreichster Silvester-KatalogDer bisher umfangreichste Silvesterreisen-Katalog des Veranstalters, erstmals im A4-Format, serviert geführte Aktivtrips weltweit, mit und ohne Flug. Alles in kleinen Gruppen, mit Reiseleiter und gemeinsamem Programm - natürlich auch für den Abend des 31. Dezembers.Indien: Abtauchen im WüstencampWer aktiv abtauchen möchte, erlebt den Jahreswechsel in der indischen Tharwüste. Die 12-tägige Tour beinhaltet lockere Wanderungen und Begegnungen in kleinen Dörfern. Dazu kommen Rajasthan, die Pink City Jaipur und eine Safari im Ranthambore-Nationalpark. Den Jahreswechsel genießen die Teilnehmer im Wüstencamp unter dem Sternenhimmel - umrahmt von indischen Klängen.USA: Winterwanderungen in sechs NationalparksEin kristallklarer Sternenhimmel wartet auch in den USA. Die Winterwanderungen des neuen Silvestertrips "Im Schatten der Milchstraße" führen durch sechs Nationalparks in Utah und Arizona.Nordland: Iglu, Huskys und OstseeperlenIn Finnisch-Lappland lautet das Motto "wild, romantisch, aktiv". Zutaten sind eine Silvester-Übernachtung im Iglu, Huskytouren, Lagerfeuer und Wellness im Arctic Spa. Nordisches Winterfeeling bieten auch die "Ostseeperlen" Helsinki und Tallinn. Hier wandern die kleinen Gruppen u. a. im Nationalpark Nuuksio.Teneriffa, Mallorca, Valencia: "Nochevieja" auf SpanischWer es wärmer mag, erlebt die "Nochevieja" auf Spanisch - z. B. auf Mallorca, in Valencia oder auf Teneriffa. Dort wohnt die Gruppe im Nordosten der Kanareninsel in La Laguna - quirlige Universitätsstadt und UNESCO-Weltkulturerbe. Vom 4-Sterne-Hotel in der Altstadt aus starten Wanderfans Touren ins Anaga-Gebirge oder zum Heiligtum Candelaria. Text 2.336 Z. inkl. Leerz.Reisetermine und -preise 2017, z. B.Indien: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/asien/3355.php">Am Firmament der Thar-Wüste</a> - 12 Tage ab 2.095 Euro, Dez. 2017, min. 7, max. 16 TeilnehmerUSA: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/fernreisen/nordamerika/4120.php">Im Schatten der Milchstraße </a>- 13 Tage ab 3.695 Euro, Dez. 2017, min. 8, max. 12 TeilnehmerFinnland: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/skandinavien/52861.php">Ostseeperlen - Silvester in Helsinki und Tallinn</a> - 6 Tage ab 1.485 Euro, Dez. 2017, min. 12, max. 24 TeilnehmerSpanien: <a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/spanien/62391.php">Teneriffas Nordosten - bunter Jahreswechsel in La Laguna </a>- 8 Tage ab 1.498 Euro, Dez. 2017, min. 10, max. 20 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/spanien/6151.php">Valencia - der Duft von Orangen, Paella und Meer</a> - 6 Tage ab 1.199 Euro, Dez. 2017, min. 12, max. 24 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/spanien/62626.php">Zur "Nochevieja" nach Mallorca </a>- 8 Tage ab 1.398 Euro, Dez. 2017, min. 12, max. 20 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/frankreich/6777.php">Frankreich: Romantische Tage in Colmar</a> - 6 Tage ab 720 Euro, Dez. 2017, min. 10, max. 24 Teilnehmer



Bildinformation: „Nochevieja“ unter spanischer Sonne: Wanderer erleben den Jahreswechsel im Süden