Marketing mit Herz und Verstand

Die Agentur round-about-you berät Ihre Kunden in Marketingfragen und führt ihre deren Öffentlichkeitsarbeit durch. Dabei hat sie sich auf Unternehmen aus der Baubranche spezialisiert. Angesichts der Tatsache, dass die Firmengründerin von Haus aus Architektin mit einem abgeschlossenen Volontariat und einer Zusatzausbildung an der Henri-Nannen-Journalisten-Schule, ist dies nur nahe liegend. Für die Kunden der Agentur hat dies d den Vorteil, dass die Inhaberin der Agentur die Baubranche sehr gut kennt und hervorragende Kontakte zu den Redakteuren der Fachzeitschriften pflegt. Bei ihrer täglichen Arbeiten ist eines Claudia El Ahwany besonders wichtig: Die Nähe zum Kunden. Sie sagt hierzu: "Nur wenn ich weiß, was bei meinen Kunden gerade abläuft, kann ich sie gut beraten und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. Es nutzt beispielsweise niemandem, wenn ich ein Produkt in allen Medien bewerbe und mein Kunde kann dieses dann nicht zeitnah liefern."Doch seit dem 1.6.2017 sammelt die PR-Spezialistin nicht nur die Informationen ihrer Kunden, sondern sie gibt Ihnen auch welche. In einem monatlich erscheinenden Newsletter behandelt sie unterschiedliche Aspekte des Alltags der Baubranche, stellt neue Produkte vor, gibt rechtliche Hinweise, erklärt anschaulich Marketingbegriffe und gibt Tipps zum Schreiben von Texten. Wer sich für den Newsletter interessiert, sollte auf folgender Homepage vorbei schauen: https://www.round-about-you.de/