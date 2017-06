Neue App: Ganzheitlich abnehmen ohne Diät

(fair-NEWS)

Abnehmen mit Diäten? Inzwischen hat es sich wohl herumgesprochen, dass es nicht funktioniert. Nach jeder neuen Diät dauert es meist nicht lange, bis die Waage wieder das alte Gewicht (und meistens sogar noch mehr!) anzeigt.Zum Erreichen und anschließenden Halten des Wunschgewichts und der Wunschfigur hilft langfristig nur eine Umstellung unserer Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten - denn nur durch diese haben wir die überschüssigen Pfunde erst erlangt. Die meisten Übergewichtigen ernähren sich zu einseitig und zu ungesund. Dazu wird auch nach Möglichkeit noch jede allzu große körperliche Anstrengung vermieden.Das Sofa ist halt bequemer und der innere Schweinehund lässt sich nicht so leicht überwinden. Auch mit der berühmten eisernen Disziplin lässt sich da langfristig leider nicht viel verändern, denn die früheren schlechten Angewohnheiten sitzen meistens tief in unserem Unterbewusstsein.Und genau dort setzt dieser Audiokurs von start2dream mit 26 Lektionen an: Mit vielen neuen Informationen zu gesunder Ernährung und praktischen, sofort umsetzbaren Übungen, Tipps und erlernbaren Routinen wird der Anwender der App Schritt für Schritt in Richtung seines individuellen Abnehmen-Ziels geleitet.Und wer noch nicht so genau weiß, welche Wunschfigur und welches Wunschgewicht sein Ziel sein soll, auf den wartet eine angeleitete Phantasiereise in angenehmer Entspannung, in der sich genau dies herausfinden lässt: Denn unser Inneres kennt die Antworten und auch die Lösungen für unsere Fragen, Probleme und inneren Widerstände.Für Android-Geräte ist die <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.start2dream.abnehmen">Abnehm-App von start2dream im Google Play Store</a> erhältlich, Besitzer eines iPhones oder iPads können sie sich im <a href="https://itunes.apple.com/us/app/abnehmen-ohne-di%C3%A4t/id1243662523?l=de&ls=1&mt=8">App Store von Apple</a> herunterladen.



Bildinformation: Diese App hilft beim Abnehmen