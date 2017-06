Sechs Jahre BNI-HANNOVER - wer gibt gewinnt

(fair-NEWS)

Im Juni 2017 sind es sechs Jahre, dass die erste BNI Gruppe in Hannover gegründet wurde. BNI bedeutet "Business Network International" und wurde vor über 30 Jahren in den USA gegründet. Es hat sich zum weltweit erfolgreichsten Netzwerk für Empfehlungsmarketing entwickelt, weil der Fokus der wöchentlichen Mitgliedertreffen darauf liegt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Gespräch zu bringen.Das bedeutet, alle Anwesenden bei einem normalen Meeting haben die Möglichkeit, sich ungefähr eine Minute lang mit einer kurzen Rede vorzustellen. Dazu werden sogenannte Gedächtnis Anker verwendet, um mit der jeweiligen Dienstleistung besser abgespeichert werden zu können. Ein Coach bringt beispielsweise das Steuerrad des Segelschiffes mit, auf dem seine Segel-Coachings stattfinden und ein Heilpraktiker für Psychotherapie zeigt mit einer langsam sinkenden Feder, dass es auch leicht sein kann.Damit möglichst viele Unternehmer an diesem Treffen teilnehmen können, finden sie in aller Frühe von 7:00 Uhr bis 8:30 Uhr in der Gaststätte -Vier Jahreszeiten- von Hannover 96 in der Clausewitzstraße 2 statt.Nach dem amerikanischen Vorbild werden die Gruppen Chapter genannt, in diesem Fall benannt nach Wilhelm Röntgen, dem ersten deutschen Nobelpreisträger für Physik. Gründungsdirektor Mathias Heuberger hatte in seiner Schulzeit ein Faible für Physik und benennt daher die von ihm gegründeten Gruppen nach den deutschen Spitzen-Physikern.Chapter Direktorin Bettina Melcher von Körper-Sprache-Wirkung weist auf die Erfolge ihrer Gruppe hin. Im letzten Jahr sei ein Umsatz von 850.000 Euro erzielt worden. Es wurden fast 1.000 Gespräche geführt und 350 Besucher empfangen. Der Clou der BNI Treffen besteht aber darin, interne und externe Empfehlungen auszutauschen, um neue Aufträge zu generieren. Deren Zahl belief sich auf über 1.100 Stück mit einem Durchschnittswert von 768 Euro. Mitglieder Koordinator Kai Bernhardt von Unternehmer Beratung aktualisiert diese Zahlen wöchentlich, Angelika Zeisberg von Sichtbarmachen GmbH - Raum für Kunst und Kreativität wacht über die Kasse des Chapters.Zum 6. Geburtstag von BNI Hannover findet am 21. Juni in der Gaststätte -Vier Jahreszeiten- ein Besuchertag statt, zu dem Besucher, Gäste und Pressevertreter herzlich eingeladen sind, einmal das besondere Flair des Empfehlungsmarketings bei BNI kennenzulernen. Das Geburtstagsständchen zum Jubiläum wird Verena Ehrl singen. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.bni-hannover.de/chapter-wilhelm-roentgen-hannover/ oder per Telefon bei Bettina Melcher unter: <a href="www.bni-hannover.de/chapter-wilhelm-roentgen-hannover/">0511-270 5505.</a>



Bildinformation: BNI-Hannover Chapter Wilhelm Röntgen