NEU: ANALLERGENIC jetzt auch für Katzen.

Wussten Sie, dass bei Katzen das Futter nach Flohspeichel die zweithäufigste Ursache für allergische Hauterkrankungen ist? Die betroffenen Vierbeiner reagieren dabei auf spezielle Inhaltsstoffe der Nahrung, wie z. B. bestimmte Eiweiße aus Rindfleisch oder Milch. Mögliche Symptome können starker Juckreiz, Haut- und Fellprobleme sein.Um herauszufinden, was eine allergische Hautreaktion bei einer Katze verursacht, ist häufig Geduld gefragt. Denn auch Unverträglichkeiten gegen Hausstaubmilben, Pollen oder Waschmittel sind möglich.Bei Verdacht auf eine Futtermittelallergie ist ein Fütterungstest in Form einer Eliminationsdiät die erste Wahl.



