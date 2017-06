ecos office center dortmund: Konferenzbereich mit neuer Ausstattung

(fair-NEWS)

Das <a href="https://www.ecos-office.com/de/dortmund/">ecos office center dortmund</a> bietet ab sofort einen erweiterten und <a href="https://www.ecos-office.com/de/dortmund/konferenzraum.cfm">modernisierten Tagungs- und Konferenzbereich</a>: Im großen Konferenzraum finden bei regulärer Bestuhlung auf 60 qm bis zu 28 Personen Platz. Der kleine Tagungsraum bietet mit knapp 40 qm Raum für 12 Personen. Die Räume sind mit moderner Präsentationstechnik, Tageslicht und Klimaanlage ausgestattet und so flexibel, günstig und mit dem professionellen Konferenzservice buchbar, wie man es von den Business Centern der ecos-Gruppe kennt. ecos office center vermieten stunden- und tageweise Büro- und Konferenzräume und bieten virtuelle Büros sowie Sekretariats- und Telefonservices in den deutschen Metropolregionen an.Die Renovierung der Dortmunder Räume und die Neugestaltung des Empfangsbereichs erfolgten dank umsichtiger Organisation durch das Team im laufenden Betrieb und wurden, um die Kunden geringstmöglich zu belasten, meist am Wochenende vollzogen. Kleinere Störungen und einige bauliche Überraschungen in dem Gebäude aus dem Jahr 1993 waren dennoch unvermeidlich. Da jedoch Wolfgang Chlubek, Inhaber des ecos office center dortmund, seine Kunden auch während des Umbaus stets bei Laune hielt, trugen diese die temporäre Einschränkung mit Gelassenheit und Humor.



Bildinformation: Der neu gestaltete Empfangsbereich des ecos office center in Dortmund (Bildquelle: ecos office center dortmund)