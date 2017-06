Ohfamoos ist: Das Leben von seiner besten Seite zu nehmen

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 7. Juni 2017. Geschichten für Querdenker, mit Liebe, Mut und Humor – die gibt es auf ohfamoos.com, dem nun dreijährigen, unabhängigen Blog über „voll das gute Leben“. Ob darunter eine Sexologin ist oder ein Finanz-Heini, immer geht es darum das Leben von seiner besten Seite zu nehmen.Entwickelt und gemacht von vier Frauen auf drei Kontinenten, die Herausforderungen als Anstoß für Wandel betrachten. „Unsere Artikel sind stets konstruktiv“, sagt Sonja Ohly, eine der Gründerinnen, „wir empfehlen Projekte, Geschäftsideen, Netzwerke, Reisen oder Initiativen“, Ihre Kollegin Melanie Blankenstein ergänzt: „Wir habenanspruchsvolle Themen für Leute, die mitten im Leben stehen und gerne um die Ecke denken.“Zu den Menschen, die auf ohfamoos zu Wort kommen, gehören so unterschiedliche Leute wie die Sexologin Hanna Krohn, der Sozialpsychologe Harald Welzer, die Unternehmerin Sina Trinkwalder oder der Extremsportler Andi Wiesinger.„Gerade Beiträge über das Leben und die Liebe, aber auch grüne Themen und solche, die soziales Engagement einfordern, treffen den Nerv unserer Leser“, analysiert Cornelia Lütge. Und Elke Tonscheidt freut sich darüber, „dass zunehmend auch andere Medien unsere Themen aufgreifen“. „Melanie hat kürzlich so berührend über Demenz geschrieben, dass dieser Beitrag nun auf www.grosseltern.de zu lesen ist“, konkretisiert sie. Oder Hasib: ohfamoos führte das 1. Interview mit dem Flüchtlingsjungen aus Kabul. „Angekommen im Bäckerhandwerk“ titelte später die Rheinische Post.Nach dreijähriger Blog-Arbeit ziehen die vier Bloggerinnen als Fazit: Die sehr persönliche Ansprache der Leser funktioniert immer dann am besten, wenn...1. ...es Porträts über oder Interviews mit Menschen gibt, die etwas Ungewöhnliches, Inspirierendes und Hilfreiches tun.2. ...Themen adressiert werden, die im Mainstream liegen und soziokulturell bedeutsam sind.3. ...die Autoren persönlich aus ihrer jeweiligen Erlebniswelt berichten und auch bei kritischen Themen einen positiven Abschluss finden.bietet Inspirationen für ein gutes Leben. Die Themen kreisen um Gesellschaft, Kultur, Politik und Karriere. Immer montags und donnerstags lenkt eine neue Geschichte den Fokus auf das Gute, Machbare und Konstruktive im Alltag.



Bildinformation: Ohfamoos ist: Das Leben von seiner besten Seite zu nehmen