DIE GLOBALE KOMMUNIKATIONSAGENTUR WAY TO BLUE EXPANDIERT IN DIE APAC-REGION

Pressemitteilung von Way To Blue

(fair-NEWS) München, 07. Juni 2017 – Die globale Kommunikationsagentur Way To Blue wird in Zukunft auch in der APAC-Region Kunden betreuen. Das bereits vorhandene Büro in Australien wird zur Schnittstelle zwischen der Firmenzentrale in London und den Kunden der Region Asien-Pazifik. In diesem Zusammenhang wird die kürzlich akquirierte australische Agentur The Project Factory den Namen Way To Blue übernehmen. Internationale Kunden in der Region können damit ab sofort von den Erfahrungen in den Bereichen PR, Social Media, Influencer Marketing, Creative, Digital Development, Insights und Paid Media profitieren.



Way To Blue ist damit die weltweit größte Kommunikationsagentur spezialisiert auf Entertainment mit Büros in Europa, den USA und nun Asien. Mittlerweile ist die Agentur international auch für namhafte Kunden aus den Bereichen Consumer Brands und Healthcare tätig.



Katherine Robinson, die sich bereits als CMO bei Roller Software einen Namen gemacht hat, verantwortet ab sofort als Managing Director Way To Blue APAC in Sydney. Vervollständigt wird das neue Team außerdem durch Laura Vozzo als Head of Entertainment and Culture, die zuvor unter anderem in Senior Publicity und Talent Management Positionen bei MTV Networks in Australien und NBC Universal in London tätig war. Unterstützt werden die beiden durch Jennifer Wilson, welche nach der Integration von The Project Factory, Way To Blue APAC weiterhin als Beraterin zur Verfügung stehen wird.



Way To Blue CEO Adam Rubins: „Das ist eine spannende Zeit für Way To Blue. Es ist für uns der richtige Zeitpunkt ein Team in Australien zusammenzubringen, das unser Geschäft in der APAC-Region voranbringen kann. Unser Ziel ist es, ein neues Level der globalen Kommunikation zu erreichen. Dabei setzen wir auf mehr Effizienz, mehr Integration, mehr Transparenz, mehr Objektivität und vor allem mehr Wert für unsere Kunden.“



Way To Blue betreut international Kunden wie 20th Century Fox, Amazon, Intercontinental Hotel Group, IMAX, Carnival Productions (The Last Kingdom, Downton Abbey), Cartoon Network, Hartswood Films und NBC Universal. In Australien vertrauen unter anderem Channel 7, CSIRO, HCF, The George Institute, MTV, ABC, Endemol, das Department of Health, iHeartRadio und Laika auf Way To Blue.



Bildinformation: v.l.n.r: Jennifer Wilson, Katherine Robinson, Laura Vozzo / Way To Blue

Über Way To Blue

Gegründet 1996, ist Way To Blue mittlerweile die weltweit größte Kommunikationsagentur spezialisiert auf Entertainment mit Büros in den USA, Europa und nun Asien. Die Agentur betreut außerdem Kunden aus den Bereichen Consumer Brands und Healthcare.

Mit mehr als 100 Angestellten bietet Way To Blue integrierte Dienstleistungen von der Marktforschung und Datenanalyse, über integrierte Strategien, Grafik und Design bis hin zu Off- und Online-PR, Events, Social Media und Display Media.

Die Zielgruppe steht bei jeder Kampagne an erster Stelle – vor Plattformen, Strategien oder der kreativen Idee.

DIE GLOBALE KOMMUNIKATIONSAGENTUR WAY TO BLUE EXPANDIERT IN DIE APAC-REGION

