Lexmark stellt neueste Generation an A3-Drucklösungen für High-end-Anwender vor

Neu-Isenburg, 07. Juni 2017 – Lexmark International, ein weltweit führender Anbieter von Druck- und Imaging-Lösungen, stellt seine neueste Flotte an A3-Farblaserdruckern sowie intelligenten Multifunktionsgeräten (MFPs) vor. Die insgesamt neun neuen Modelle bieten schnelle, effiziente und sichere Druck-Services und sind damit optimal aufgestellt, selbst die Anforderungen sehr anspruchsvoller Anwender bzw. Arbeitsgruppen zu erfüllen.Bei den Lexmark Serien CS920 und CX920 handelt es sich um Lexmarks schnellste Druck- und Scan-Lösungen mit den höchsten Papier-Kapazitäten. Der CX924 ist darüber hinaus der schnellste Farblaser-MFP in der Klasse bis zu 65 Seiten pro Minute, und die CX920-Serie stellt mit bis zu 80 Seiten pro Minute den schnellsten Scanner. Beide Geräteserien führen mit einer Papierkapazität von bis zu 6.650 Blatt die Farblaser-Linie von Lexmark an. Der maximale Betriebszyklus der CX920-Serie liegt zwischen 200.000 und 275.000 Seiten und hält somit auch hohen Anforderungen stand.Die folgenden A3-Farblasergeräte überzeugen durch große Kapazität, Hochgeschwindigkeit sowie eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, die vom langjährigen und umfangreichen Lexmark Know-how profitieren:- Anwenderfreundlichkeit: Das von Lexmark selbst entwickelte e-Task Interface wird auf einem leuchtend hellen, modernen 10-Zoll-Touchscreen angezeigt. E-Task steht für eine intuitive, Bild- und Textbasierte Bedienführung, die den Nutzer ganz übersichtlich Schritt für Schritt durch den gewählten Vorgang führt.- Flexibilität: Auf Wunsch können zusätzliche Apps integriert und die Benutzererfahrung sowie die Produktivität damit erweitert werden. Dazu zählen etwa die Lexmark Lösungen Print Release und Mobile Print. Die Bedienführung kann aber auch ganz bequem durch individuelle Apps des jeweiligen Unternehmens ergänzt werden.- Handhabung: Stecker in die Steckdose und schon sind die Geräte der CS920- und der CX920-Serie Teil der Lexmark-Flotte und werden damit entsprechend gemanagt, inklusive proaktiver Fehlerdiagnostik und ferngesteuerter, automatischer Firmware-Updates.- Sicherheit: Lexmarks umfassendes und breites Sicherheitsportfolio ist integraler Bestandteil eines jeden Geräts der CS920-Serie sowie der CX920-Serie und sorgt damit für eine gesicherte, produktive Arbeitsumgebung.- Mobility: Spezielle Mobile-Features sorgen für effizientes Arbeiten auch von unterwegs. Dazu zählen die einfache Suchabfrage nach einem passenden Drucker, das Anweisen von Druckaufträgen via iOS, Android oder Google Cloud, mobiles Scannen sowie umfassende Verwaltungsmöglichkeiten rund um Mobile-Policies, -Optionen und -Voreinstellungen.- Volle Zugriffsmöglichkeiten: Integrierte Sprachsteuerung, Kopfhöreranschlüsse, ein kippbares Bedienpanel sowie bequeme Optionen zur Bildschirmvergrößerung per Zwei-Finger-Zoom tragen dazu bei, den Bedienkomfort aller Anwender zu erhöhen.- Integrierbarkeit: Alle Geräte der CS920- und der CX920-Serie sind voll kompatibel mit den Services und Lösungen von Lexmark, von Managed Print Services (MSP) bis hin zum Lexmark Print Management.[Hinweis für Redakteure: Die in dieser Mitteilung vorgestellten Geräte werden im Laufe des Jahres auch auf dem deutschen Markt erhältlich sein.]Zitat:Allen Waugerman, Senior Vice President und CTO bei Lexmark, betont: „Die Lexmark Produktserien CS920 und CX920 wurden speziell für anspruchsvolle Anwender entwickelt, die ein hohes Druckaufkommen haben, und schnelle, effiziente sowie intuitive Anwendungen benötigen. Diese neuen Geräte verbinden die Vorzüge unserer High-end-Produkte, der großen A3-Farblaserdrucker, mit sämtlichen Eigenschaften und Features unserer A4-Geräte. Wir ergänzen unser vielfach ausgezeichnetes Portfolio an Farblaser-Geräten damit perfekt.“Weitere Informationen zu den beiden neuen Geräteserien finden sich hier.



Bildinformation: A3-Farblaserdrucker