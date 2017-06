Texterclub und SGV Verlag ziehen um: Neue Adresse ist „Im Tal 4“

(fair-NEWS)

Augsburg, 07.06.2017. Vom kleinen Büro in der Waldfriedenstraße zieht der Texterclub nach sechs Jahren um – und nutzt die Chance, um sich zu vergrößern. Die neue Adresse lautet „Im Tal 4, 86179 Augsburg“.Der Texterclub in UmzugsstimmungGanz nach der Devise „alles neu macht der Mai“, hat die Texterclub-Redaktion im Mai 2017 die Umzugskisten gepackt. An die 100 Kartons sind es letztendlich gewesen, die die Umzugshelfer am 1. Juni von der Waldfriedenstraße zur neuen Adresse „Im Tal 4“ transportiert haben. Man erreicht die neuen Büromöglichkeiten direkt mit dem Auto oder über die Straßenbahn-Haltestelle der Linie 3 „Kopernikusstraße“. Von dort aus erreicht man den Texterclub in weniger als fünf Minuten Fußweg.Seminarraum im neuen BüroIm neuen Bürogebäude befindet sich auch ein Seminarraum, der neue Angebote ermöglicht. Bevor neue Seminare geplant werden, heißt es aber erst einmal: Auspacken, einrichten, wohlfühlen! Einblicke in das neue Büro gibt es unter www.facebook.com/texterclub oder www.twitter.com/texterclub