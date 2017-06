(fair-NEWS)

Köln, 7. Juni 2017 – Neben Rhein, Dom und Karneval gehört seit nunmehr zehn Jahren auch imbus Rheinland als fester Bestandteil zu Köln. Die Geschäftsstelle des führenden Lösungspartners für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software liefert dem Rheinland das komplette imbus-Portfolio: von Beratung, über Testdienstleistungen und -werkzeuge bis hin zu Trainings.Bereits vor der Gründung im Jahr 2007 setzten Kunden aus dem Rheinland bei Aufgaben rund um Software-QS und -Test auf imbus. Diese mussten jedoch von der Dependance imbus Rhein-Main aus bedient werden, die in Hofheim am Taunus angesiedelt ist. Um Kunden und Interessenten einen noch schnelleren und besseren Service anbieten zu können, entschied man sich, stärker vor Ort präsent sein zu wollen – passend zum Firmengrundsatz „Spürbar näher“.So kam es zur Gründung von imbus Rheinland durch die imbus AG, Frank Schmeißner und André Baumann, der die Rolle des ersten Geschäftsführers übernahm. 2015 wurde Stephania Bock als geschäftsführende Gesellschafterin aufgenommen.imbus Rheinland zeigt sich auf Erfolgskurs: Die Geschäftsstelle konnte gerade in den vergangenen Jahren nachhaltig wachsen.Auch wenn die QS-Spezialisten von imbus Rheinland verteilt im Einsatz sind, bilden Stephania Bock und ihr Team eine starke Gemeinschaft. „Zusammen haben wir schon viel erreicht. Und mit mindestens ebenso viel Elan werden wir auch in Zukunft die Mission Software-Qualitätssicherung im Rheinland vertreten“, schildert Stephania Bock.Alle Kontakt-Infos und eine Anfahrtsbeschreibung zu imbus Rheinland gibt es unter www.imbus.de/kontakt/standorte/#i_imbus-rheinland-gmbh



Bildinformation: Es ist weit mehr als nur jot jejange