Der Neunschwänzige aus Naruto Online

(fair-NEWS) Ich spiele gern Online MMOs. Naruto Online ist ein solches Spiel. Sein Schwerpunkt liegt auf Strategie. Anders als in anderen Spielen kann man auch mit sehr starken Ninjas nicht einfach so gewinnen. Ich finde es sinnvoll, dass man ohne starke Ninjas auch gewinnen kann, solange man eine gute Formation ausbildet.



Von allen geschwänzten Tieren



ist Kurama am häufigsten aufgetreten.



Außerdem ist er von allen am stärksten.



Zuerst wurde er in Mito Uzumaki, dann Kushina Uzumaki und zuletzt Naruto Uzumaki versiegelt.



Im Kampf gegen Obito



haben es der Neunschwänzige und Naruto endlich geschafft, sich zu vertragen,



sodass Jinchuriki und geschwänztes Tier gemeinsam kämpfen konnten.



Auf diese Weise wurde Naruto zum perfekten Jinchuriki



und konnte seitdem die Kraft des Neunschwänzigen vollkommen nutzen.