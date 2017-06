NERGI® – in jedem Moment der ideale Snack

(fair-NEWS)

München, Juni 2017 – Das kleine Früchtchen NERGI® präsentiert sich ab Ende August ganz groß in den Supermarktregalen. Im letzten Jahr noch sehr versteckt und nur ein paar Insidern bekannt, kommt die kleine Vitaminbombe jetzt richtig groß raus. Hinter NERGI® steckt Genuss pur: Zum Teilen mit Familie und Freunden, unterwegs auf dem Weg ins Büro, auf Reisen oder als Power- und Energiebringer vor und nach dem Sport.NERGI® auf einen BlickDurch ihr Miniformat lässt sich das Früchtchen überall komfortabel essen. Denn es hat eine zarte und essbare Haut, muss also nicht geschält werden. NERGI® ist ein echtes Naturprodukt, ganz ohne künstliche Zusätze und liefert wertvolles Vitamin C und E, außerdem Calcium, Magnesium, Kalium und Phosphor. Dabei haben 100 Gramm der frischen Früchte gerade Mal 52 Kilokalorien.Ab Ende August ist NERGI® im Supermarkt in den Obstregalen bei den Beeren sowie der Convenience-Theke mit frischem, geschnittenem Obst zu finden. Sie werden in der 125 Gramm Plastikbox oder dem praktischen 90 Gramm Shaker zum empfohlenen Preis von 2,50 € verkauft.Geschichte der NERGI®Die Ursprünge des Früchtchens liegen in Asien. Dort existiert die Minifrucht in der freien Natur schon seit Jahrhunderten. In Neuseeland entstanden aus natürlichen Kreuzungen dieser Frucht neue Varianten. So wurde das empfindliche Früchtchen kräftiger und nach der Ernte länger haltbar. Der französische Fruchtexperte SOFRUILEG brachte die kleine Frucht nach Frankreich und entwickelte die Marke NERGI® in Europa. Mittlerweile wird NERGI® nicht nur in Frankreich, sondern auch in Portugal und Italien angebaut. NERGI® wird von den Obstbauern vorsichtig von Hand geerntet.Diese Themen bietet NERGI® für JournalistenNERGI® bietet spannende Anknüpfungspunkte für die mediale Berichterstattung:• Voll im Superfoodtrend: NERGI® ist reich an Vitaminen, liefert wertvolle Mineralien und ist außerdem kalorienarm• Früchtchen-to-go• Background-Stories: Ursprünge & Anbau• Interviews mit Experten hinter NERGI®Bild- und Videomaterial• Anbau, Blütezeit, Ernte• Freisteller von Frucht und Verpackung• Anregungen für Rezepte• Image- und ProduktbilderRoadmap NERGI®Mai• Teaser mit ersten Informationen und exemplarischem Bildmaterial• Umfangreiches Bildmaterial passend zur Berichterstattung• Bestellannahme zur Vorbestellung der NERGI®Juni• Ausführliche Pressemappe mit detaillierten InformationenEnde August• Möglichkeit NERGI® selbst zu probierenMehr über NERGI®Webseite: www.nergi.info/de Facebook: www.facebook.com/nergi.kleine.frucht/ Youtube: www.youtube.com/nergibabykiwi