Carnival Cruise Line lockt Frühbucher mit Kabinen-Upgrade und Bordguthaben

München – Anlässlich der aktuellen Veröffentlichung des neuen Kreuzfahrtenprogramms für die Saison 2018/19 offeriert Carnival Cruise Line ( www.carnivalcruiseline.de ) ihren Kunden höchst attraktive Einführungsangebote. Bei Buchung bis 31. Juli 2017 erhalten Passagiere nicht nur ein Kabinen-Upgrade um zwei Kategorien. Pro Kabine legt die Reederei zudem ein Bordguthaben von 50 US-Dollar drauf. Zur Auswahl stehen alle Kreuzfahrten mit Abfahrt bis Ende April 2019.Darunter fallen selbstredend auch die Europaeinsätze der noch in Bau befindlichen Carnival Horizon. Das neue Flaggschiff stößt im April 2018 zur Carnival-Flotte und wird zunächst von Barcelona aus verschieden lange Kreuzfahrten im Mittelmeer unternehmen (z.B. 7 Nächte ab 820 €). Am 9. Mai führt die Route dann über den Atlantik nach New York (14 Nächte ab 1.050 €).Ein weiteres Highlight im aktuellen Katalog sind die Fahrten durch den Panamakanal. Zum Einsatz kommen hier gleich fünf der insgesamt 26 Carnival-Schiffe (Fantasy, Freedom, Miracle, Paradise und Splendor). Die ein- bis zweiwöchigen Reisen kosten ab 1.095 € und bieten neben der Kanaldurchquerung Besuche auf verschiedenen Inseln der Karibik.Letztere ist auch weiterhin zentraler Bestandteil im Programm von Carnival Cruise Line, dem weltweit größten Anbieter von Kreuzfahrten durch die Karibik.Weitere Informationen und Buchung unter www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *********************************Über Carnival Cruise LineMit 26 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich knapp 5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die im Mai 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im April 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau zur Flotte stoßen, dem Ende 2019 erneut ein Schiff der Vista-Klasse folgen wird. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



Bildinformation: Kreuzt 2018/19 in der Karibik und durch den Panamalkanal: die Carnival Paradise