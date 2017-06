meistro ENERGIE startet bei traditionsreicher Donau Classic

(fair-NEWS)

Das Ingolstädter Energieunternehmen meistro ENERGIE GmbH ist auch bei der neuesten Auflage der Donau Classic am Start – mit dem Tesla Model X als Vorausfahrzeug, einer Wertungsprüfung und bei der Rallye mit einem Renault Caravelle Cabrio.Rund 250 Teams werden sich vom 22. bis 24. Juni auf die nostalgische Zeitreise durch das Donaumoos, die Hallertau und den Naturpark Altmühltal begeben. Ebenfalls mit am Start bei einer der größten und beliebtesten Oldtimer-Rallyes im deutschsprachigen Raum ist die meistro ENERGIE GmbH. Der unabhängige Anbieter von klimaneutralem Strom und Erdgas für Unternehmen wird in diesem Jahr auf der rund 650 Kilometer langen Strecke rund um Ingolstadt mit dem Tesla Model X das Vorausfahrzeug stellen. Zudem wird meistro die Patenschaft einer Wertungsprüfung für die sportlich ambitionierten Fahrer der Oldtimer-Rallye übernehmen.Klassiker treffen auf ModerneZum mittlerweile 12. Mal findet die Donau Classic statt und bietet eine bunte Mischung aus Young- und Oldtimern – ein faszinierender Blick auf die ereignisreiche Entwicklung des Automobils. Diesen Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft meistert auch meistro: Denn neben dem rein elektrisch betriebenen Vorausfahrzeug Tesla Model X (Baujahr 2017, 386 KW/525 PS) startet das in Ingolstadt beheimatete Energieunternehmen mit einem Renault Caravelle 1100 S Cabrio (Baujahr 1966, 38,2459 KW/52 PS) bei der Oldtimer-Rallye. Die automobile Zeitreise im Herzen Bayerns startet am 22. Juni am Westpark Einkaufszentrum Ingolstadt und endet am 24. Juni traditionell am Audi Forum Ingolstadt. Weitere Infos zur Donau Classic und die detaillierten Zeitpläne finden Sie unter www.donau-classic.de



Bildinformation: meistro ENERGIE GmbH