Pressemitteilung von Natur Events e.K.

Von Natur Events Ihrer Trainings- und Eventagentur

(fair-NEWS) Die Märkte - und damit das mögliche Marktpotential - sind heute greifbarer, näher und umfangreicher geworden.

Gleichzeitig tummeln sich die Anbieter überall und die Konkurrenz ist sich gegenseitig dicht auf den Fersen.

<a href="www.naturevents.eu/">Effizienz, Effektivität und Neukundengewinnung </a>stehen deshalb weiterhin im Vertrieb ganz oben auf der Prioritätenliste.

Die Herausforderungen sind enorm. Und jetzt zeigt sich klar:

Wer nur im "Me-too" unterwegs ist geht unter.

Wir brauchen nicht nur die die wettbewerbsstarken Produkt-, Sortiments- und System-Leistungen, sondern mehr denn je sind intelligente Vertriebstechniken gefragt, dies vermitteln wir in dem Vertriebstraining/Neukundengewinnung von Natur Events -Ihrer Eventagentur-.

Dieses Vertriebstraining/Neukundengewinnung enthält, wie alle unsere Trainings auch Outdoor-Aktivitäten.



Seminarinhalte

<a href="www.naturevents.eu/vertriebstraining">Vertriebsanforderungen heute</a>

-Vertrieb geht heute anders weil der Kunde von gestern verschwindet

-Survivals-Checkliste

-Steigerung der Schlagkraft im Vertrieb

-Effizienzsteigerung

-Professionalisierung

-Konsequent Kundenorientierung mehr als ein Lippenbekenntnis

-Strategische Planung

-Merkmale einer exzellenten Vertriebsstrategie

-Am Anfang das Ziel

-Wachstumsbezogene Ziele

-Was ist Marktfuhrerschaft?

-Marktanteil und Profitabilität

-Wachstum und Marktfuhrerschaft

-Personalpolitik der Zukunft

-Profiverkäufer suchen, auswählen und integrieren

-Checkliste: Profiverkäufer

-Was Spitzenverkäufer auszeichnet

-Vertriebsmannschaften zum Erfolg fuhren

-Unternehmenskultur

-Immaterielle Leistungsanreize

-Motivation durch Meetings

Jahresmeeting:

-Die Weichen richtig stellen

-Leistungssteigerung durch immaterielle Motivation

-Verkaufsteams fuhren und motivieren

-Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität

-Engpässe identifizieren und beheben

-Ertragsorientierte Vertriebssteuerung

<a href="www.naturevents.eu/vertriebstraining">Vertriebstraining</a><a href="www.naturevents.eu/training/">Training</a> Die Märkte - und damit das mögliche Marktpotential - sind heute greifbarer, näher und umfangreicher geworden.Gleichzeitig tummeln sich die Anbieter überall und die Konkurrenz ist sich gegenseitig dicht auf den Fersen.<a href="www.naturevents.eu/">Effizienz, Effektivität und Neukundengewinnung </a>stehen deshalb weiterhin im Vertrieb ganz oben auf der Prioritätenliste.Die Herausforderungen sind enorm. Und jetzt zeigt sich klar:Wer nur im "Me-too" unterwegs ist geht unter.Wir brauchen nicht nur die die wettbewerbsstarken Produkt-, Sortiments- und System-Leistungen, sondern mehr denn je sind intelligente Vertriebstechniken gefragt, dies vermitteln wir in dem Vertriebstraining/Neukundengewinnung von Natur Events -Ihrer Eventagentur-.Dieses Vertriebstraining/Neukundengewinnung enthält, wie alle unsere Trainings auch Outdoor-Aktivitäten.Seminarinhalte<a href="www.naturevents.eu/vertriebstraining">Vertriebsanforderungen heute</a>-Vertrieb geht heute anders weil der Kunde von gestern verschwindet-Survivals-Checkliste-Steigerung der Schlagkraft im Vertrieb-Effizienzsteigerung-Professionalisierung-Konsequent Kundenorientierung mehr als ein Lippenbekenntnis-Strategische Planung-Merkmale einer exzellenten Vertriebsstrategie-Am Anfang das Ziel-Wachstumsbezogene Ziele-Was ist Marktfuhrerschaft?-Marktanteil und Profitabilität-Wachstum und Marktfuhrerschaft-Personalpolitik der Zukunft-Profiverkäufer suchen, auswählen und integrieren-Checkliste: Profiverkäufer-Was Spitzenverkäufer auszeichnet-Vertriebsmannschaften zum Erfolg fuhren-Unternehmenskultur-Immaterielle Leistungsanreize-Motivation durch MeetingsJahresmeeting:-Die Weichen richtig stellen-Leistungssteigerung durch immaterielle Motivation-Verkaufsteams fuhren und motivieren-Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität-Engpässe identifizieren und beheben-Ertragsorientierte Vertriebssteuerung<a href="www.naturevents.eu/vertriebstraining">Vertriebstraining</a><a href="www.naturevents.eu/training/">Training</a>

Bildinformation: Vertriebstraining

Natur Events - Ihrer Agentur mit langjährigem Know-How für Ihr Teamevent, Incentive, Managementtraining, Teamtraining, Motivationstraining, Kommunikationstraining und Vertriebstraining in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen, Deutschland und Europa!

Mit unserer Leidenschaft für Mensch und Natur bieten wir von Natur Events für Unternehmen jeder Größe, deren Führungskräfte und Mitarbeiter individuell abgestimmte Events, Incentives im In- und Ausland sowie Trainings mit sichtbarem und langanhaltendem Erfolg. Wir sorgen für Abenteuer, die bewegen und Begegnungen, die prägen! Nichts bringt Menschen mehr zusammen als positive Emotionen, gemeinsam gemeisterte Herausforderungen und gelebtes Vertrauen!

Auf unserer Internetseite geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Angebote und Leistungen.

Alle Vorschläge werden selbstverständlich in ihrer Art und Umfang komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten : sie dienen in erster Linie dafür, Ihnen ein Gefühl für unsere Leistungen zu vermitteln.

«Vertriebstraining/Neukundengewinnung»

Mörikestr. 165795 HattersheimDeutschlandTelefon: 06145 9329940Dieter TrollmannNatur Events e.K.Mörikestr. 165795 Hattersheimtrollmann@naturevents.eu06145 9329940Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung