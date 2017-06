(fair-NEWS)

Unsere Realität lässt sich verändern!Wollen wir unsere innere Strahlkraft entfachen, hat das nichts mit naivem Gutmenschentum zu tun, sondern mit einer Bewusstseinsentwicklung hin zu großer intelligenter Wachheit. Werde zur besten Version deines Selbst vereint metaphysisches Wissen und Energiewissen mit bodenständigen, pragmatischen Übungen, die sich in der von der Autorin geleiteten Praxis für Berufungsberatung und ganzheitliche Psychotherapie bewährt haben.Jeder Mensch denkt, fühlt und entwickelt sich anders. Aus diesem Grund ist das Buch nicht chronologisch aufgebaut, sondern ermöglicht es durch 39 sogenannte Patches, die alle sinnvoll miteinander verknüpft sind, zu den für den persönlichen Entwick-lungsprozess gerade passenden Punkten zu springen. Über intuitive Intelligenz sowie klares Gefühlsdenken lässt sich der individuelle UrKlang wiederentdecken und damit die eigene Bestimmung und der persönliche Platz im Leben finden.Das Buch ist für all diejenigen Menschen geeignet, die mutig und neugierig genug sind, sich selbst erkennen und ihre Bestimmung leben zu wollen. Zu diesem Zweck widmet es sich auf dem Weg zur besten Version des Selbst ganz explizit den vielfältigen Dynamiken hinter dem Schein unseres Seins, die wir im Alltag oft nicht zu durchdringen vermögen. Denn dazu bedarf es der kontinuierlichen Übung und Achtsamkeit."Jeder Mensch verfügt über eine eigene Frequenz, aus der seine persönliche Strahlkraft und Bestimmung hervorgeht." Tanja Schade-StrohmÜber die AutorinTanja Schade-Strohm begleitet seit vielen Jahren Menschen in ihre Berufung und zu ihrem wahren Selbst. Die Autorin hat in New York und Asien gelebt und beschäftigt sich seither intensiv mit östlicher Philosophie und ganzheitlichen Energie- und Heilmethoden. Die von ihr entwickelten Therapie- und Coaching-Methoden setzt sie erfolgreich in Einzelsitzungen und bei öffentlichen Veranstaltungen ein. Sie hält Vorträge in ganz Deutschland. Ihr heutiger Lebensmittelpunkt ist Berlin.Paperback978-3-96051-517-313,99 EuroHardcover978-3-96051-518-021,99 Euro



Bildinformation: Cover