ReachAd unterzeichnet "Qualitätsstandard E-Mail-Marketing"

(fair-NEWS) München, 7. Juni 2017__ ReachAd, unabhängiger Online-Vermarkter und Full-Service-Agentur für Display-, Mobile- und E-Mail-Marketing, unterzeichnet die Verpflichtungserklärung "Qualitätsstandard E-Mail-Marketing" des Deutschen Dialogmarketing Verbandes e.V., Frankfurt (DDV). Der Qualitätsstandard regelt das E-Mail-Marketing in Deutschland und kann von allen Mitgliedern des DDV unterzeichnet werden, die E-Mail-Marketing in ihrer Kommunikation nutzen oder als Dienstleister tätig sind. Die dort festgelegten Standards regulieren das E-Mail-Marketing bei der Adresserhebung, Zusendung und Abmeldung sowie bei der Datenverarbeitung und dem Datenschutz.



Der "Qualitätsstandard E-Mail-Marketing" wurde 2017 aus dem ehemaligen "Ehrenkodex E-Mail-Marketing" entwickelt und löst diesen ab. Mit dem neuen Standard regelt der DDV Grundsätze beim Einsatz von E-Mail-Marketing. Alle darin genannten Ausführungen sind mindestens dann einzuhalten, wenn in Deutschland ansässige Adressaten per E-Mail angeschrieben werden. Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die bisher 25 Unternehmen, die jeweils gesetzlichen Vorschriften - insbesondere den Datenschutz, Verbraucherschutz und die Wettbewerbsregeln - zu beachten.



"Mit dem "Qualitätsstandard E-Mail-Marketing" wird E-Mail-Marketing in Deutschland noch professioneller. Anhand des Siegels lässt sich schnell erkennen, welche Unternehmen bzw. Dienstleister regelkonform arbeiten und wer auf Transparenz im E-Mail-Marketing setzt. Somit war es für uns eine klare Sache, dass wir die neue Ordnung unterzeichnen", erklärt Karl Ott, CEO von ReachAd.



Weitere Informationen zum "Qualitätsstandard E-Mail-Marketing" sowie die Liste der Unterzeichner gibt es <a href="https://www.ddv.de/verband/kompetenz-center/kompetenz-center-digitaler-dialog/qualitaetsstandard-e-mail-marketing.html">hier</a>.