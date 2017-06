Lissabon für Sparfüchse: Tipps für kostenfreie Urlaubsattraktionen

(fair-NEWS)

Lissabon/Frankfurt, 7. Juni 2017 – Kostenfreier Eintritt ins Museum, Gratis-Kunstgenuss oder ein Umsonst-Festival: Wer im Urlaub schon viel Geld für Anreise, Unterkunft und Verpflegung ausgibt, freut sich über ein paar Attraktionen, die nicht weiter auf die Geldbörse schlagen. In Lissabon versüßen zahlreiche kostenfreie Attraktionen den Urlaub. Hier kommen Tipps für Sparfüchse:Eintritt frei in vielen MuseenLissabon ist voller grandioser Sehenswürdigkeiten und spannender Museen. Die meisten davon können immer am ersten Sonntag des Monats kostenlos besucht werden – von 10 bis 14 Uhr ist der Eintritt frei. So öffnen beispielsweise im Stadtteil Belém das Kloster Mosteiro dos Jerónimos und auch der Turm Torre de Belém, beides Weltkulturerbe der UNESCO, ihre Türen unentgeltlich. Im Museu Nacional do Azulejo können Besucher am ersten Sonntag des Monats gratis alles über die für Portugal typischen Keramikfliesen und ihre verschiedenen Herstellungsformen erfahren. Und auch das Orientmuseum (Museu do Oriente), mit seinen rund 15.000 Ausstellungstücken aus verschiedenen Ländern Asiens, ist am ersten Sonntag des Monats sowie jeden Freitag zwischen 19 und 22 Uhr kostenlos zu besichtigen. Der Besuch des Calouste-Gulbenkian-Museums ist sonntagsvormittags immer kostenfrei. Das Museum zeigt Teile der einzigartigen Kunstsammlung, die der armenische Ölmagnat Calouste Sarkis Gulbenkian Lissabon hinterlassen hat, das ihm im Zweiten Weltkrieg Asyl gewährte. Im MUDE Museum für Design und Mode ist der Eintritt jeden Tag umsonst.Kunst im UntergrundWer in Lissabon auf der Suche nach moderner Kunst ist, für den gibt es neben zahlreichen Museen auch in den Metrostationen viele Kunstwerke zu entdecken. Seit der Einführung der Lissaboner Metro im Jahr 1959 haben sich viele namenhafte Künstler an der Gestaltung der meisten Stationen beteiligt: Die Station „Oriente“ ist dabei ein ganz besonderes Beispiel Lissaboner Street Art. Im Rahmen der Weltausstellung 1998 wurde die U-Bahn-Haltestelle von elf internationalen Künstlern in eine Kunsthalle verwandelt, in der sich das Thema „Ozeane“ in großen Wandmalereien widerspiegelt – mit dabei Friedensreich Hundertwassers „Unterwassersetzung von Atlantis“. Die Station „Laranjeiras“ (Orangenbäume) widmete der portugiesische Künstler Rolando Sá Nogueira ganz dem Thema Orangenbäume. Die Station „Alto do Moinhos“ ehrt dementgegen Almada, Bocage, Camões und Pessoa – die vier großen Dichter Portugals. Sehenswert ist auch die U-Bahnstation „Jardim Zoológico“ mit tropischer Fauna und Flora als zentrale Motive.Kostenlose StadtführungenFür alle, die Lissabon jenseits der großen Sehenswürdigkeiten kennenlernen und das Lebensgefühl Portugals erfahren wollen, bietet Lisbon Chill-Out Free Tour täglich zwei kostenlose Stadtführungen in englischer Sprache an. Die Guides sind in der Stadt aufgewachsen und kennen sich bestens aus. Treffpunkt ist in der Sommerzeit (April bis 30. September) jeweils um 10 Uhr und um 16:30 Uhr am Platz Praça de Camões. Im Winter starten die Führungen um 10 Uhr und 15 Uhr. Auch die Wild Walkers bieten kostenfreie Stadtführungen auf Trinkgeldbasis an.Konzerte und Kinoaufführungen umsonst unter freiem HimmelLissabon nutzt die lauen Abende und holt Konzerte sowie Kinofilme nach draußen, auf die Plätze und in die Parks. In der Stadt sowie ihrer Region können Besucher den ganzen Sommer über abwechslungsreiche Musikkonzerte erleben – viele davon kosten keinen Eintritt. Noch bis Ende Juni findet das erste Blasmusik-Festival statt. Im Kutschenmuseum (Museu dos Coches) lauschen Interessierte jeden Sonntag ab 12 Uhr gratis den Werken berühmter Komponisten. Darüber hinaus feiert Lissabon den ganzen Juni die Volksheiligen und überall in der Stadt finden kostenfreie Theater- und Musikaufführungen, Volksfeste, Tanzveranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen statt. So können Besucher beispielsweise am 8., 9. und 10. Juni in der Burg Castelo de São Jorge ab 22 Uhr bei Open-Air Konzerten Fado-Musik lauschen.In Cascais, nur 30 Minuten von Lissabon entfernt, erleben Urlauber vom 18. bis zum 27. August 2017 das Festival Festas do Mar. Täglich treten hier ab 20:30 Uhr auf einer großen Bühne direkt am Wasser portugiesische Musiker und Bands auf – ganz ohne Eintrittskosten. Im August und September finden in den Straßen der Stadt im Rahmen des Events „Lisboa na Rua“ kostenfrei Open-Air-Kino, Kunstaktionen und auch zahlreiche Konzerte statt.Weitere Informationen unter: www.visitlisboa.com



Bildinformation: Lissabon für Sparfüchse: Tipps für kostenfreie Urlaubsattraktionen