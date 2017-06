Mit POWER TO MOVE YOU

(fair-NEWS)

Um eine Tour zu starten benötigt man natürlich auch Trägersysteme und Gepäckstücke. Damit kommt die Firma Hepco & Becker ins Spiel! Der Motorradgepäck- und zubehör Hersteller hat seinen schnell zu montierenden Lock it Tankring in silber für 44,90 € lieferbar. Passend dazu bietet die Firma diverse Tankrucksäcke in verschiedenen Formen, Größen und Farben an. Ideal passend erweist sich der Street Tourer M Tankrucksack für 159,50 € pro Stück.Der C-Bow Halter in schwarz für 162,50 € wird in KW 27 erhältlich sein. Der Halter ist allerdings nicht zusammen mit den Hepco&Becker Gepäckbrücken Alu- und Easyrack montierbar.Freunde einer Linie sind mit den Street Taschen für 199,50 € pro Satz zufrieden zu stellen, sofern sie sich für den Street Tourer M Tankrucksack entscheiden. Wegen des zeitlosen Designs des Tankrucksacks sind aber auch zum Beispiel die Orbit Sidecases (329,50 € / Satz) sehr passend.Die Topcaseträger Alurack (198,50 €) und Easyrack (228,50€) sind beide in schwarz und bereits lieferbar. Auch eine breite Palette an verschiedenen Topcases bietet der Hersteller an.Ein Sportrack für 163,00 € in schwarz wird ab KW 25 erhältlich sein. Passend für diesen Träger gibt es von Hepco&Becker die Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter für 169,50 € pro Stück. Die Tasche hat ein Volumen von 8-13 Liter (Rundum-Reißverschluss zur Volumenvergrößerung) und besitzt Organizerfächer, Karten- und Navitasche. Weitere Produktdetails der Gepäckstücke findet man unter anderem im Hepco&Becker Onlineshop.Zum Schluss bietet die Firma für den besseren Stand noch eine Seitenständerplatte an, die 47,90 € kostet und ebenfalls bereits lieferbar ist.



Bildinformation: KAWASAKI Z1000SX mit Zubehör von Hepco&Becker