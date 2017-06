Grüner Trend: Hecken leise und umweltfreundlich schneiden

(fair-NEWS) Metzingen, 7. Juni 2017 – Im Sommer findet das Leben zumeist draußen statt. Das macht die Arbeit für die Kommunen nicht gerade leichter, schließlich darf auch bei strahlendem Sonnenschein die innerstädtische Pflege nicht vernachlässigt werden. Und wenn sich das bunte Treiben dann gerade in lärmsensiblen Gegenden wie Stadtparks, Fußgängerzonen oder vor Schulen hauptsächlich im Freien abspielt, sind laute Geräte nicht gerne gesehen. Damit die Arbeit das Freizeitvergnügen nicht stört, gibt es die neue ECHO DHC-200: Verglichen mit anderen Wettbewerbern zählt die Akku-Heckenschere zu den leisesten auf dem Markt.



Lange Zeit schien es so, als gäbe es keine nennenswerte Alternative zu all den handelsüblichen benzinbetriebenen Geräten. Das hat sich mit der Akku-Technologie schlagartig geändert: Kabellose Maschinen mit langen Akku-Laufzeiten sind auf dem Vormarsch. Kein Wunder also, dass auch der Metzinger Traditionshersteller ECHO Motorgeräte auf die umweltfreundliche Variante setzt. Seit Juni 2016 sind die 50-Volt-Geräte fest im Sortiment verankert. Unter anderem auch die Akku-Heckenschere DHC-200. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku verhindert dabei die Entstehung von schädlichen Abgasen und arbeitet so besonders emissionsarm. Darüber freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch der Anwender: Er muss während der Arbeit keine schädlichen Abgase mehr einatmen.



Neben dem Faktor „Umwelt“ zählt im Einsatz vor allem eines: Die Lautstärke der Geräte. Es gibt nicht wenig Gegenden, wo Lärm absolut unerwünscht ist. Aber auch dort müssen die Profis ihrer Arbeit nachgehen. Das ist gerade im Sommer ein großes Problem, wenn die Meisten so viel Zeit wie möglich draußen verbringen wollen. So sind beispielsweise störenden Maschinengeräusche im Krankenhauspark ein absolutes No-Go. Aber auch diesem Problem kann mit Hilfe der Akku-Technologie beigekommen werden. Der Profi-Akku wird mit einem High-Power-Motor – der weder Bürsten noch einen Kollektor besitzt – kombiniert: Das macht das Zweiergespann so außergewöhnlich leise. Also kann die neue Heckenschere überall dort eingesetzt werden, wo die Anwesenden ganz in Ruhe die Sonne genießen möchten und trotzdem Arbeit verrichtet werden muss.



Die Hauptaufgabe einer Heckenschere ist und bleibt aber das Kürzen, trimmen und pflegen von dem grünen Sichtschutz. Kein Wunder also, dass sich auch die äußeren Werte der DHC-200 sehen lassen können. Die dreifach geschärften Kanten des 62 Zentimeter langen Messers sorgen für den begehrten sauberen Schnitt. Dabei wiegt das ganze Gerät insgesamt gerade Mal 3,3 Kilogramm. Schlaffe Arme nach langen Einsätzen können so zwar nicht ganz vermieden werden, aber es lässt sich trotzdem um einiges länger ermüdungsfrei arbeiten. Damit verzichtet das Modell aus dem Hause ECHO Motorgeräte auf unnötigen Schnick-Schnack: Zurück zu den wesentlichen handwerklichen Skills.



Auch wenn die neue Akku-Heckenschere DHC-200 nicht grün lackiert ist, der Metzinger Traditionshersteller folgt damit dem ökologischen Trend hin zu emissionsarmen Maschinen, die gut für die Umwelt und den Anwender sind. Bleibt man bei diesen umweltfreundlichen Geräten wird im Vergleich zu anderen gleichwertigen Modellen schnell klar, dass der 50-Volt-Akku ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist: Im Durchschnitt sind 36-Volt-Akkus im Einsatz. Das erklärt auch die längeren Akku-Laufzeiten der ECHO-Geräte. Trotz all den Innovationen ist im Hause ECHO Motorgeräte eine Sache geblieben: Die bewährte Garantieleistung – gilt natürlich auch auf die Akkus. Kommerzielle Anwender freuen sich über zwei Jahre, private Nutzer sogar über volle fünf Jahre Garantie.



Technische Daten

ECHO DHC-200

50,4V Lithium Ionen Technologie | besonders leise | stufenlos regulierbare Drehzahl | 62,4 cm Schnittlänge | 3,3 kg Gewicht | 30 mm Zahnabstand | Messerführungsschutz I 359,00 € UVP (inkl. MwSt.) ohne Akku und Schnellladegerät