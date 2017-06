City-Life in Südschweden

(fair-NEWS) Hamburg/Travemünde, Juni 2017 - Wem Barcelona, Berlin und London längst zu überlaufen sind, findet im Norden relaxte, aber nicht weniger hippe Alternativen. Bei TT-Line buchen Skandinavien-Urlauber nicht nur ihre Fährfahrten, sondern auch exklusive Urlaubserlebnisse an Land. Besonders beliebt sind die abwechslungsreichen City-Trips in die jungen Städte Skandinaviens. Der Vorteil: Zum einen spart man Zeit beim Buchen und zum anderen wird die Reisekasse geschont, denn die Kombination von Fährpassage und Übernachtung an Land ist preislich besonders attraktiv.



Malmö und Kopenhagen: Trend-Duo am Öresund



Kaum ein anderer Ort in Schweden hat sich in den letzten Jahren so rasant entwickelt wie Malmö. Eine Stadt, die Trends setzt, Kultur lebt und ihren Mix aus schwedisch-dänischer Tradition nicht nur im idyllischen Stadtkern präsentiert. Besonders beeindruckend zeigt sich Malmös Vielseitigkeit im hippen Stadtteil Westhafen (Västra hamnen). Das einstige Industriegebiet hat sich zu einem Vorzeigeviertel in Sachen Architektur und Nachhaltigkeit entwickelt. Geprägt wird das Viertel vom neuen Wahrzeichen Malmös, dem 190 Meter hohen, um 90 Grad gedrehten Wohnturm "Turning Torso" des Stararchitekten Santiago Calatrava.



Malmö bietet auch naturnahe Rückzugsmöglichkeiten. Ein grüner Ort der besonderen Art liegt im Herzen des multikulturellen Augustenborg im Süden Malmös. Hier verbirgt sich eine der größten begrünten Dachflächen der Welt: 9.500 Quadratmeter bepflanzte Dächer, die über und über mit Dickblattgewächsen und Moosen bedeckt sind. Auch Freunde des Wassers kommen auf Ihre Kosten: Ein Strand mitten im Zentrum der Großstadt: Das gibt es in Nordeuropa nur einmal, und zwar in Malmö! Am 2,5 Kilometer langen Ribersborg Strand trifft man sich zum Baden, Sonnen und Faulenzen mit Blick auf die Öresundbrücke und den Turning Torso.



Kopenhagen erreichen Malmö-Reisende in weniger als 35 Minuten mit dem im Zehn-Minuten-Takt pendelnden Nahverkehrszug. Ein Ausflug von Malmö in die dänische Hauptstadt lohnt sich: Schloss Amalienborg oder Schloss Christiansborg, der Kopenhagener Tivoli oder Hans Christian Andersens "Kleine Meerjungfrau" sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die man in der nordeuropäischen Metropole erleben kann.



Die Universitätsstadt Lund: Malerisch und modern



Im Mittelalter war Lund eine der reichsten und bedeutendsten Städte der historischen Provinz Schonen. Spuren dieser 1.000-jährigen Geschichte sind noch heute spür- und erlebbar: Der romanische Dom ist der älteste und größte Skandinaviens; Backsteinfassaden, historische Gebäude und die typischen Wassertürme prägen das Stadtbild.



Gleichzeitig gilt das moderne Lund als kulturelles Zentrum des Südens. Als Universitätsstadt mit einer der größten und ältesten Hochschulen Skandinaviens wird die Stadt durch das junge Studentenleben genauso geprägt wie durch seine reiche Geschichte. Über ein Drittel der knapp 90.000 Einwohner Lunds sind Studenten. Eine lebendige Restaurant- und Cafekultur sowie ein reiches kulturelles Angebot sind typisch für die am schnellsten wachsende Stadt des Landes.



Preisinformationen:



TT-Line-Malmö-Städtereise:<a href="https://www.ttline.com/de/passage/kurzurlaub/malmo-stadtereise/"> ab 165 Euro/Person

</a>U.A. enthalten: Tagesüberfahrten von Travemünde/Rostock-Trelleborg und zurück, Zugtransfer von Trelleborg nach Malmö und zurück; zwei Nächte im DZ inkl. Frühstück



Malmö & Kopenhagen Deluxe <a href="https://www.ttline.com/de/passage/aktuelle-angebote/malmo_und_kopenhagen/">ab 210 Euro/ Person </a>

U.A. enthalten: Überfahrt Travemünde-Trelleborg inkl. PkW und zurück, zwei Nächte im DZ inkl. Frühstück, Zugtickets Kopenhagen Hin- und Rückfahrt



Lund-Paket für zwei Personen<a href="https://www.ttline.com/de/passage/aktuelle-angebote/zeit-zu-zweit/"> ab 359 Euro</a>

U.A. enthalten: Überfahrt Travemünde-Trelleborg und zurück inkl. PkW, drei Nächste DZ/Frühstück im 5-Sterne-Hotel