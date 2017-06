Ende der Schlafstörungen - SleepCare One die Lösung

(fair-NEWS)

80% der Arbeitnehmer leiden lt. aktuellem DAK Gesundheitsreport 2017 unter Schlafmangel.Bewegung, Ernährung und vor allem ausreichender Schlaf sind die 3 grundlegenden Säulen für Gesundheit und Wohlbefinden. Die weltweit patentierte Sleep Technologie, sorgt für den natürlichen Schlaf-Rhythmus und damit für gesunden, ausreichenden Tief-Schlaf.Mit der weltweit patentierten Sleep-Technologie wird mit einer auditiven Neuro-Stimulation der Schlafbereich in allen Phasen optimal mit natürlichen Tonfrequenzen nebenwirkungsfrei stimuliert und ist für jedermann nutzbar. Die Tonfrequenzen werden über ein spezielles, patentiertes Soundkissen übertragen und eher unbewußt, störungsfrei aufgenommen.Erfolgreich bei mehr als 5.000 Testschläfern bewiesen, in Kliniken, Universitäten und im privaten Bereich. Einfachste Bedienung: Mit dem Kauf des Soundkissen erhalten Sie die Software mit der Health APP zum Download auf Ihr Smartphone (IOS Apple oder Android Google) , verbinden das Smartphone mit dem Soundkissen (schalten das Smartphone auf Flugmodus um Strahlungen zu neutralisieren), stellen noch die gewünschte Aufwachzeit ein und schlafen in Ruhe ein und die Nacht durch. SleepCare One ist für Erwachsene, für Kinder, Jugendliche und Sportler geeignet.Das Soundkissen mit der patentierten Soundleiste ist das erste Abspielsystem, das ohne elektromagnetische Strahlung funktioniert und die komplexe Schlafsoftware in gleich hier in hochauflösender Qualität abspielt. Eine wesentliche Voraussetzung der Wirksamkeit des gesamten Systems.SleepCare One die digitale Lösung, in einer hektischen Umwelt, in der es für Millionen Menschen schwerer wird zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und ausreichend lange und tief zu schlafen.Was Sie brauchen: Ein Soundkissen, die mHealth APP mit der Schlaf-Software und Ihr Smartphone (Apple IOS oder Google Android).Das System kostet 190,00 EUR (Soundkissen, die APP und die Schlaf-Software) <a href="http://shop.healthcareone.de/sleepcare-one-/31/sleepcare-one-schlaftherapie">gleich hier bestellen</a>



Bildinformation: Schlafsystem SleepCare One