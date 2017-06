SSV Reutlingen 05 wird bei Marketing und Netzwerkausbau von der APROS Consulting und Services unterstuetzt

(fair-NEWS)

Der SSV Reutlingen 05 steht für Talentförderung in der Jugend und im Aktiven Bereich des Fußballs. Neben dem VFB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers möchte man der führende und für Talente attraktivste Fußballverein der Region sein. Derzeit hat der Verein 1.600 Mitglieder. Allein in der Fußballabteilung sind es 650. Jede Woche trainieren 220 Jugendliche und Kinder auf den Fußballplätzen. 70 % davon haben einen Migrationshintergrund. Der Verein übernimmt damit eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft zur sozialen Integration. "Herkunft und Status sind irrelevant. Die Vielfalt auf unseren Plätzen spiegelt die Vielfalt in der Gesellschaft wieder." Jörg Wahlert, neuer Vorstand Marketing beim SSV, ist sich sicher, dass der Sport seine integrative Wirkung im Besonderen auf den Trainingsplätzen der Sportvereine zeigt. Und außerdem gilt Sport als die Nummer 1 für Gesundheitsprävention durch Bewegung sowie zur Förderung von Sozialverhalten und Teamgeist.Der Vorstand des SSV ist sich dieser großen Verantwortung durchaus bewusst. Mit der 1. Mannschaft spielt man in der Oberliga und hat hier natürlich die größte Aufmerksamkeit. Aber auch die U17 oder die U23 und einige weitere Mannschaften im Jugendbereich haben durchaus ihre anerkennenswerten Erfolge vorzuweisen. Auf dieser Basis setzt der neue Vorstand auf und möchte die Grundlage weiterentwickeln. Nur solche Entwicklung kostet Geld. Sponsoren zur Förderung der Arbeit werden ständig gesucht und die Zusammenarbeit mit ihnen wird nun neu ausgerichtet.Dafür steht die APROS Consulting & Services in den Startlöchern. Für Geschäftsführer Volker Feyerabend und sein Team gehört soziales und gemeinnütziges Engagement ganz normal zum Alltag. Neben Geldleistung fließt auch das APROS Know-how strategisch und taktisch in den Bereichen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation oder Netzwerkmanagement in die Kooperation mit dem SSV ein. Verschiedene Netzwerke in der Region wurden bereits sehr erfolgreich auf- oder ausgebaut. Das Team der APROS Consulting & Services bietet seinen Firmenkunden aus allen Branchen Dienstleistungen im gesamten Bereich der täglichen Geschäftsabläufe wie ganzheitliche Unternehmensberatung bei Themen wie Strategie, Marketing und Dienstleistungen in PR, Internet und Werbung an.Das Unternehmen begleitet erfolgreich den Auf- und Ausbau des Projektes Gesunde Gemeinde Eningen. durch Feyerabend als stellvertretender Leiter. Und im Gesundheitsforum ist er Beirat und Hauptsponsor. Alles passt in die Initiative Gesundheit, die APROS seit vielen Jahren verfolgt. „Die Themen aus den Bereichen Gesundheits-, Bewegungs- und Jugendförderung sind uns eine Herzensangelegenheit“, so der APROS Geschäftsführer.Im Falle des SSV Reutlingen wird nun zukünftig, zusammen mit dem Marketing Vorstands Jörg Wahlert des Vereins, das Marketing unterstützt und der Ausbau des Business Clubs strategisch begleitet. Beispielsweise soll dazu die VIP-Lounge für den Business Club modernisiert werden. Im Projekt wird u.a. die Firma Schöpfer ihre Erfahrung vom Ausbau der VIP Lounge beim VFB Stuttgart einbringen und Teil des Business Clubs werden, in dem auch etablierte Unternehmen wie die DVAG und Paravan sind.Neu im Strategieplan ist auch ein sogenannter "Vorteilsbereich", exklusiv für alle SSV-Mitglieder, in dem für sie spezielle Vergünstigungen und Rabatte der Unternehmen und Sponsoren aus dem Business Club verfügbar gemacht werden. Einige Veranstaltungen wurden für den Business Club schon durchgezogen. Im Rahmen eines Heimspiels hielt der Extremsportler Joey Kelly einen Vortrag zum Thema Motivation. Norbert Haug, ehemaliger Mercedes Motorsport-Chef, war da und gab Tipps für den Weg zum Erfolg und zur Teamführung. Oder, jetzt erst Anfang April, war der Weltmeister Hansi Flick in Reutlingen und sprach mit Mitgliedern des SSV und des Business Clubs und zu ca. 500 geladenen Gästen. Hansi Flick hatte während der U21-Weltmeisterschaft als DFB-Sportdirektor bereits mit Reutlingen zu tun – im Kreuzeiche Stadion fanden Spiele des Turniers statt – und hat mit den Verantwortlichen des SSV beste Erfahrungen gemacht. All das hört sich sehr vielversprechend an. Bezüglich der Marketing- und Sponsorenaktivitäten zielt der Verein auf eine effektive Imagekampagne im Premiumbereich, um so attraktiv für weitere Mitglieder des Sponsoren-Netzwerkes und für die Sportinteressierten in der Region zu sein. Der Verein will klar wachsen und das Marketing soll sich sinnvoll daran orientieren.Das APROS Team möchte helfen, den SSV nach außen weiter attraktiver zu machen. Jörg Wahlert ist zuversichtlich: "Wir sind gutem Mutes, dass wir in naher Zukunft einen deutlichen Effekt spüren werden. Für den sportlichen Erfolg müssen aber nach wie vor die Spieler auf dem Platz sorgen" An der Kreuzeiche soll ein neuer Wind wehen. Das Motto des SSV zeigt die Richtung: "Zusammenkommen, zusammenrücken, zusammen siegen!"Weitere Informationen: www.APROS-Consutling.com www.fussball.ssv-reutlingen.de Agentur:



Bildinformation: Ortstermin im Kreuzeiche Stadion. Jörg Wahlert (li.), neuer Vorstand Marketing des SSV Reutlingen, und Volker Feyerabend (re.), Geschäftsführer APROS Consulting & Services