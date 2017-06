Joseh- Indie Folk aus Hamburg

(fair-NEWS)

Joseh- Indie Folk aus Hamburgmit seiner Band: Ulrike Freistedt – HarfeMarius Magaard – Cello, Kontrabass, GuitarsLia Bilinski – Backing VocalsJannis Reiher – CajonSonntag 18.06.2017Beginn: 20:00 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €Studenten: 3,00 €Als Sohn einer Musikerfamilie ist Joseh schon von klein auf unterwegs und wechselt jedes Jahr den Ort, die Schule und die Freunde. Auf seiner suche nach einer Heimat und nach Wurzeln, findet er Halt im schreiben von Musik.Die Quellen, aus denen Joseh seine schwermütigen, smarten und leidenschaftlichen Kompositionen speist, liegen vor allem in der Post-Nick-Drake-Songwriter-Szene.Alles in seinem Urban-Folk erscheint aus einem Durcheinander zwischen Morgenkaffee, Restalkohol, verblichenen Urlaubspostkarten und unbezahlten Rechnungenentstanden zu sein.Die Message ist klar: Das Leben ist hart genug. Also entspann jetzt mal ein wenig und genieß den Moment, denk nicht an morgen oder übermorgen, denn du lebst jetzt.www.josehmusic.com/https://www.facebook.com/josehmusichttps://www.youtube.com/josehmusicofficialTickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Joseh mit seiner Band live in Berlin