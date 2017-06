Umbau des Wellnesshotels "Zum Bräu" zum 4 Sterne Hotel

(fair-NEWS)

Das Wellnesshotel Bayern "Zum Bräu" gilt schon lange als Idylle für Wellness-Gäste, Wanderer, Aktivurlauber oder Motorradfahrer. Jetzt soll das Genießer- und Wohlfühlhotel noch attraktiver werden. Mit neuen Wellness-Bereichen, einer Frühstücksterasse mit Panorama Ausblick, der Erweiterung des Hotels um acht Zimmer und Suiten und einem besonderen Highlight, dem "Sky Infinity Outdoorpool" mit Sprudelliegen und einem traumhaften Ausblick auf den Bayrischen Wald, verwandelt sich "Zum Bräu" schon Mitte September 2017 in ein 4 Sterne Hotel besonderer Klasse.Die Eröffnung der im Februar begonnenen Bauarbeiten bildete der Abriss des 50 Jahre alten Veranstaltungssaals des Wellnesshotels. Was sich nach Abschied anhört, ist ein Neubeginn, der neue Genuss- und Entspannungsmöglichkeiten bietet. Ein nahrhaftes Frühstück am Morgen, ein weiter freier Ausblick auf den Bayrischen Wald, das Gezwitscher fröhlicher Vögel, der Duft frischer Natur: Mit der neuen Frühstücksterasse wirkt jeder Tagesanfang unbeschwert und aktivierend. Ist der Morgen erst einmal ausgeklungen, erfreut sich so mancher Urlauber an einer langen Waldwanderung oder einem ausgiebigen Sportprogramm im vergrößerten Fitnessraum. Wem kommt da die anschließende Entspannung in der neuen Kräuter-Panorama-Sauna und Panorama-Event-Sauna mit wechselnden Aufgussprogrammen nicht zu Gute? Sich einfach verwöhnen lassen, den Kopf befreien, entspannt durchatmen. Und wenn der Abend anbricht, kann der Blick auf die Bayerwaldberge kaum bezaubernder sein. Der neue Sky Infinity Outdoorpool mit ganzjährlich beheizten Sprudelliegen lädt zum Abschalten und Träumen ein!Genuss, Natur, Entspannung: Schon ab Mitte September heißt das Wellnesshotel Bayern "Zum Bräu" alte und neue Gäste in die neue Idylle willkommen - dann allerdings mit 4 statt mit 3 Sternen. Und trotz der Erweiterung des bayrischen Wellnesshotels um zusätzliche Wohlfühlelemente, bleibt die ursprünglich familiäre und einladende Atmosphäre erhalten. Denn schließlich gilt das Motto: "Dahoam is da wo"s Gfui ist".



