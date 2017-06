Fachkurs ProphylaxemanagerIn IHK der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen

(fair-NEWS)

ZielgruppeDer 4-tägige Fachkurs "Prophylaxemanager/in" richtet sich an zahnärztliches Fachpersonal (Prophylaxe Mitarbeiterin, Prophylaxe Assistentin, etc.), das aktiv in der Prophylaxebehandlung und/oder in der Praxisverwaltung tätig ist.VoraussetzungenAbgeschlossene Berufsausbildung oder Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis.LernzielSie erwerben vertiefende Kenntnisse für verantwortungsvolle Managementaufgaben mit dem Ziel die Prophylaxe-Abteilung erfolgreich zu leiten. In diesem intensiven und praxisnahen Kompaktkurs lernen Sie u.a. unternehmerisch zu denken, Prophylaxekonzepte umzusetzen und Personalverantwortung zu übernehmen, um die Praxis zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen, eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit.Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Betriebswirtschaft- Prophylaxe Management- Prophylaxe Organisation- Prophylaxe Marketing- Kommunikation- BehandlungsdokumentationDie ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier öffnen:https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/prophylaxemanagerin-ihk-/TermineDie Ausbildung zur ProphylaxemanagerIn findet an 4 Tagen in unserer Fortbildungsakademie Karlsruhe, Dresden und Köln statt. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz. Ihnen stehen mehrere Fachkurse zur Auswahl. Seminarbeginn ist um 8.00 Uhr. Den Stundenplan senden wir Ihnen drei Wochen vor Seminarbeginn zu. Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen www.dfa-heilwesen.de.Auf der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen www.dfa-heilwesen.de werden Sie außerdem über die Teilnahmegebühre, staatliche Förderungen, Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten, Ratenzahlung der Teilnahmegebühr informiert bzw. direkt bei der Seminarleitung telefonisch unter 0721-6271000.



