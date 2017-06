Akustikbilder selbst gestalten im zertifizierten Onlineshop

(fair-NEWS)

Ist Ihr Büro zu laut? Ein hoher Geräuschpegel, hallende Räume und schlechte Sprachverständlichkeit gehören in vielen deutschen Unternehmen zum Alltag. freiraum Akustik bietet einen Onlineshop für Akustikbilder, Deckensegel und Trennwände, in dem Kunden sich ihre individuellen Akustiklösungen bequem selbst gestalten können. Die Produkte werden auf Maß gefertigt und versandkostenfrei innerhalb Deutschlands angeliefert.Die Auswirkungen schlechter Raumakustik sind vielerorts gestresste und unzufriedene Mitarbeiter und das zu Recht, da Lärm auf Dauer schädlich für den menschlichen Organismus ist. Hier setzt das Angebot von freiraum Akustik an: Akustikbilder, Trennwände, Tischabsorber und Deckensegel absorbieren den Schall in den Frequenzen, die für die Büroarbeit wichtig sind: im menschlichen Stimmbereich. Die Schallwellen treffen auf das Material und werden im Inneren verwirbelt und absorbiert. Auf diese Weise treten die Schallwellen stark vermindert aus und eine entspannte Arbeitsatmosphäre entsteht.Kunden von freiraum können über den Onlineshop www.freiraumakustik.de aus vielen Farben, Motiven und Designs die für sie passenden Produkte auswählen und bequem online bestellen. Eine Bedarfstabelle zeigt an, wie viel Fläche für welche Raumart benötigt wird. Die Produkte können dank genauen Angaben der wirksamen Absorptionsfläche von Endkunden, Firmenkunden und Architekten selbst zusammengestellt werden. Als kostenlosen Service bietet freiraum individuelle Akustikberechnungen, welche den genauen Bedarf des Kunden anhand von Grundrissen und Raumfotos beinhaltet. Auch gestalterisch berät freiraum Akustik die Kunden individuell und kostenfrei via Telefon und E-Mail. Gegen eine Gebühr kommen die Fachleute auch vor Ort, führen akustische Nachhallmessungen durch und montieren die Akustikelemente fachgerecht.Der Onlineshop verfügt über eine Trusted Shops Gütesiegel. Diese Zertifizierung steht für hohe Qualitätskriterien in Bezug auf Datenschutz und Kundenrechte. Der Shop bietet außerdem den sogenannten Käuferschutz und eine Geld-zurück-Garantie an. Alle Produkte werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert, sind Öko-Tex zertifiziert und erfüllen gängige Brandschutzauflagen.Zum Onlineshop für Akustikbilder: https://www.freiraumakustik.de/akustikbilder



Bildinformation: Akustikbild mit Kunstmotiv von Sabine Minden. Raumaufnahme: shutterstock.com / tr1sha