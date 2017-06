Die LeaseForce AG feierte zehnjähriges Firmenjubiläum

(fair-NEWS)

Mit annähernd 200 Gästen feierte die LeaseForce AG im bekannten Wirtshaussaal des Schlachthofs München ihr zehnjähriges Bestehen. Der Vorstandsvorsitzende Max Kühner berichtete über die Entwicklung der Gesellschaft, die seit einem Jahr mit der LeaseForce AG in Zürich auch eine Tochtergesellschaft in der Schweiz betreibt. Sechs Mitarbeiter, die das Unternehmen seit seinem Start begleiten, wurden besonders geehrt. Auch der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen richtete Grußworte an die Gäste.München, 06. Juni 2017Auf den Tag genau vor 10 Jahren fanden sich die acht Gründungsgesellschafter der LeaseForce AG in München ein, um eine banken- und herstellerunabhängige Leasinggesellschaft aus der Taufe zu heben. Mit einem überdurchschnittlichen Eigenkapital schaffte es die Gesellschaft, sich zügig im Markt zu etablieren. Selbst die kurz nach der Gründung aufziehende Finanzkrise konnte das junge Unternehmen nicht von seinem Wachstumskurs abbringen - vielmehr ging die LeaseForce gestählt aus der gesamtwirtschaftlichen Krisensituation heraus. Mit stabilem Geschäft in den großen Wettbewerbsmärkten und den besonderen Objekt- und Branchenkenntnissen, mit denen die LeaseForce AG in einigen Nischenmärkten erfolgreich agiert, verfügt die Leasinggesellschaft über eine gesunde Basis für die zukünftige Entwicklung. So konnte vor einem Jahr auch ein Schritt über die Grenzen hinaus gelingen und die LeaseForce AG in Zürich ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Die LeaseForce AG hat ein schlagkräftiges Team von mittlerweile 30 Leasingspezialisten vereint. Sechs Kolleginnen und Kollegen, die das Unternehmen nahezu seit seiner Gründung begleiten, wurden vom Vorstand besonders geehrt. Ebenfalls richtete der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen, Horst Fittler, einige Worte an die Gäste. Über 100 Jahre an Leasingerfahrung habe das Gründungsteam der LeaseForce AG bereits vorzuweisen gehabt, so Fittler. Er betonte, dass die LeaseForce AG immer großen Wert auf die Unabhängigkeit gelegt und sich in den vergangenen zehn Jahren die Marktführerschaft in einigen Nischenmärkten erarbeitet habe. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einer brasilianischen Tanzgruppe sowie einem Improvisationstheater rundeten den gelungenen Jubiläumsabend ab.



Bildinformation: Die LeaseForce AG feierte zehnjähriges Firmenjubiläum