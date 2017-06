(fair-NEWS)

Pressemitteilung (7. Juni 2017 Köln / München) - Cake Mart GmbH und Blueboxtree GmbH geben bekannt, dass zum 1. Juni 2017 der Geschäftsbetrieb des Onlineshops blueboxtree.com von der Cake Mart GmbH übernommen wurde.Thorben Handke, Geschäftsführer der Cake Mart GmbH, kommentierte dies wie folgt: "Die Ergänzung der Cake Mart Marken und Online Shops durch blueboxtree.com führt konsequent unseren Wachstumskurs fort und ist eine ideale Ergänzung für unsere Kunden. Durch Blueboxtree können wir unseren gemeinsamen Kunden nun ein noch kompletteres Programm bieten."Sonia Hummitzsch, Geschäftsführerin der Blueboxtree GmbH, sagte: "Ich freue mich sehr, dass blueboxtree.com nun 5 Jahre nach Gründung Teil der Cake Mart Familie wird und so weiter wachsen wird. Ganz besonders freue ich mich für die treuen Kunden von Blueboxtree, die so auch weiterhin auf blueboxtree.com außergewöhnliche Ideen bekommen, um ihre besonderen Anlässe unvergesslich zu machen und so 'memorable moments' zu erleben."Über die CAKE MART GmbHMeinCupcake.de ist seit 2010 die Anlaufstelle für Backenthusiasten im Internet. Der Shop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben und bietet für jeden Backfan praktisches Backzubehör sowie hochwertige Backzutaten von bekannten Markenherstellern wie Birkmann, Wilton, Nordic Ware, Dr. Oetker oder Städter. Das Sortiment von MeinCupcake.de umfasst derzeit fast 10.000 verschiedene Produkte rund um die individuelle Tortendekoration und das kreative Backen. Neben dem Onlineshop unterhält die CAKE MART GmbH auch drei Filialen in den Innenstädten von Duisburg, Düsseldorf und Köln.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: publicrelations@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de



Bildinformation: Cake Mart GmbH übernimmt Blueboxtree Onlineshop