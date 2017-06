Umweltentlastung und Klimaschutz – für Berlin und Europa!

(fair-NEWS) Mit einem Jubiläumsfest über den Dächern Berlins feierte die B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH am 30. Mai gemeinsam mit Auftraggebern, Partnern, Freunden und dem Mitarbeiterteam ihr 25-jähriges Bestehen. Im ehemaligen Haus der Reisens am Alexanderplatz, dem zentral gelegenem neuen Firmensitz, startete die Veranstaltung am Nachmittag mit zwei Workshops zu der energetischen Sanierung des Gebäudebestands und der Förderung der Elektromobilität in Kommunen. Aktuelle Forschungs- und Praxisprojekte der B.&S.U. stellten sich vor und diskutierten mit interessierten Teilnehmern die Zukunft der Energiewende.



Anschließend konnten sich die Gäste bei einem Posterrundgang mit Kaffee und Kuchen im 15. Stock über weitere spannende Projekte der B.&S.U. informieren. Gründer und Geschäftsführer Dr. Armand Dütz veranschaulichte in seiner Rede die Höhepunkte der Geschichte der B.&S.U. vom landeseigenen Betrieb hin zu einem erfolgreichen Dienstleistungsunternehmen. Staatssekretär Stefan Tidow von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, Dr. Volker Hassemer, Vorstandsmitglied der Stiftung Zukunft Berlin und Frau Dr. Rodoula Tryfonidou vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie überbrachten Glückwunschbotschaften.



Staatssekretär Tidow hob die Rolle des Programmträgers hervor, als der die B.&S.U. mbH seit ihrer Gründung mehr als 2000 Projekten zur Entlastung der Umwelt und für Klimaschutz mit mehr als einer Milliarde Euro Fördermittel umgesetzt hat, die insbesondere Schulen und Kitas, aber auch Unternehmen und Infrastrukturprojekten zugutegekommen sind.



Der ehemalige Umweltsenator Dr. Hassemer, der als Gründungsvater für die Entstehung der B.&S.U. verantwortlich war, betonte den großen Nutzen der Arbeit der B.&S.U. sowohl für Berlin als auch für Europa. Seine Gründungsidee, der Politik und Verwaltung effiziente operative Unternehmen für die Umsetzung zur Seite zu stellen, überzeugte ihn nach wie vor.



Abgerundet, wurden die Redebeiträge von Frau Dr. Rodoula Tryfonidou, der Leiterin des Referats für – Grundsatzfragen und Strategie der Energieforschung. Sie betonte den wichtigen Beitrag der B.&S.U. zur Energieforschung, insbesondere durch den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis, wie zum Beispiel in der Mitwirkung an der Energiestrategie Berlin Adlershof, die vom BMWi gefördert wird.



Mit entspannten Fachgesprächen klang der Abend auf der Dachterrasse mit Barbecue und Jazzmusik (unplugged) aus. Beim Verabschieden waren viele lächelnde Gesichter zu sehen – ein rundum gelungenes Fest!