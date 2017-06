Deutsch-Rock/Pop Abend mit Georg Strehlow und Rob Fleming

(fair-NEWS)

Deutsch-Rock/Pop AbendGeorg Strehlow - Acoustic RockRob Fleming - Singer/Songwriter / Acoustic PopGeorg Strehlow ist ein deutschsprachiger Live-Musiker mit eigenem Repertoir. Sein Programm ist einfacher schnörkelloser Acoustic-Rock. Seine Musik besteht aus einem Mix aus leisen Liedern die zum Träumen, Verweilen und Zuhören einladen und Songs, die zum Mitsingen und Mitschwingen verführen. Alles live mit Gitarre, Gesang, Mundharmonika und Stomp-Box vorgetragen.www.georg-strehlow.de/www.georg-strehlow.de/Willkommen.htmlRob Fleming aus Berlin bringt alles auf die Bühne - von melancholischen Großstadtsongs bis zu optimistischen Liedern voller Energie und Lebensfreude. Seine Texte sind nah dran am Leben „diese Zeiten sind so gnadenlos, und so wunderschön zugleich“ und schweifen manchmal auch weit weg in die Ferne „Jedes Mal soll’s für ewig sein, komm immer wieder hierher“.Der deutsche Singer/Songwriter ist meist allein unterwegs, manchmal aber auch in Begleitung seiner Band. Seine erste Platte wird noch in diesem Jahr - spätestens wohl im Herbst erscheinen. Wer vielleicht sogar wissen will, warum der Berliner sich den Namen Rob Fleming geborgt hat, sollte vorbeikommen und es sich anhören.https://soundcloud.com/robflemingwww.facebook.com/RobFlemingBerlinSonntag 25.06.2017Beginn: 19:30 UhrVorverkauf: 3,00 €Abendkasse: 6,00 € / Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Deutschrock-Abend im ART Stalker