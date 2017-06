Bronchodilatierend und expektorierend

(fair-NEWS)

Das neue Atemtherapiegerät RC-Cornet® PLUS lässt Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen die Wahl: Zum einen ermöglicht das System zur Physiotherapie der Atemwege eine bronchodilatierende Therapie, d. h. es weitet die Atemwege. Zum anderen hat es eine expektorierende Wirkung zur wirkungsvollen Reinigung von Bronchialschleim. Das Ergebnis sind geweitete und vom Schleim befreite Atemwege, weniger Husten und eine geringere Infektanfälligkeit. Mit dem RC-Cornet® PLUS stellt der Medizintechnik-Spezialist R. Cegla GmbH & Co. KG aus Montabaur erneut seine Innovationskraft zum Vorteil von Atemwegspatienten unter Beweis.Die neue Generation der Atemtherapie-GeräteDas RC-Cornet® PLUS von CEGLA Medizintechnik ist eine Weiterentwicklung des RC-Cornet® und verkörpert die neue Generation der Atemtherapie-Geräte. Bei der Ausatmung erzeugt es einen wirkungsvollen oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP). Selbst bei minimalem Ausatemdruck bietet das innovative RC-Cornet® PLUS über zwei unterschiedliche Einstellungen zwei Behandlungsformen an. Patienten mit COPD, Asthma oder Mukoviszidose können so mit nur einem Gerät ihre Atemwege sowohl weiten als auch von festsitzendem Bronchialschleim befreien und so den Hustenreiz sowie die Anfälligkeit für Atemwegsinfekte reduzieren. Pro Einstellung können darüber hinaus, auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmte, Widerstände ausgewählt werden. Diese gewährleisten eine individuelle Therapie pro Einstellung.Atemwege weiten, Bronchialschleim lösenEinstellung 1 des RC-Cornet® PLUS erzeugt einen stabilisierenden oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP) zur Bronchodilatation: Die Atemwege werden bis in die Lungenbläschen geweitet, Patienten können leichter atmen. Einstellung 2 bewirkt einen mobilisierenden OPEP mit expektorierender Wirkung: Verschleimungen werden von den Bronchialwänden abgesprengt und verflüssigt, indem bei der Ausatmung ein langsam ansteigender Druck aufgebaut wird, der dann schlagartig abfällt (asynchroner Druckabfall). Der gelöste Bronchialschleim kann anschließend durch die Atemwege, die bereits durch Einstellung 1 geöffnet und stabilisiert wurden, effektiv abgehustet werden.Das RC-Cornet® PLUS nutzt die gesamte Ausatemluft zur effektiven Reinigung der Atemwege. Der Hustenreiz wird gemindert, die Infektanfälligkeit sinkt. Alles über das neue Atemtherapie-Gerät erfahren Interessenten unter www.cegla.de . Weitere Informationen und Services zu COPD, Lungenemphysem und Asthma bietet die Webseite www.leichter-atmen.de