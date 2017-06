BWL-Praxistraining

(fair-NEWS)

Vom 28. bis 31. August 2017 veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien den Zertifikatskurs „BWL kompakt“ in München. In dem viertägigen Programm können die Teilnehmer ihr betriebs-wirtschaftliches Know-how vertiefen und aktualisieren, um künftig noch kompetenter mit be-triebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen umzugehen – vom Jahresabschluss, über Break-Even-Analyse und Produktkalkulation bis hin zu strategischer Unternehmensplanung. Der Fokus liegt dabei auf praxisrelevanten Instrumenten in den Bereichen Strategie, Finanzplanung und Control-ling und wie sie sich gewinnbringend im Unternehmen einsetzen lassen.Die Referenten Prof. Dr. Patrik Berend (Dozent für Betriebswirtschaftslehre, Unternehmens- und Strategieberater) und Robert Schefenacker (Senior Manager Group Projects, Holtzbrinck Buch-verlage) beantworten dazu im Kurs u. a. folgende Fragen: Was sind die für Unternehmen relevan-ten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, Ziel- und Steuerungsgrößen? Welche aussagekräftigen Informationen lassen sich zur Überprüfung und Entwicklung eines Unternehmens bzw. Geschäfts-bereichs aus dem Controlling beschaffen? Wie lassen sich die für den eigenen Geschäftsbereich zentralen Kennzahlen ermitteln und analysieren? Und worauf kommt es bei Jahresplanung und Jahresabschluss an?Das Intensivseminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Anwärter für Führungspositionen und Manager, die keine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Die Teilnehmer vertiefen und aktualisieren ihre BWL-Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Controlling und Finanzen.Weitere Informationen und Anmeldung:AnsprechpartnerinTina FindeißLeitung Programm & InhouseAkademie der Deutschen Medien80333 MünchenTel. 089-29 19 53-64Tina.Findeiss@medien-akademie.deÜber die Akademie:Die Akademie der Deutschen Medien zählt mit rund 3.700 Teilnehmern pro Jahr seit 1993 zu den führenden Medi-enakademien in Deutschland. Mit ihrem Seminar- und Konferenzprogramm hat sie sich als zentraler Ansprech-partner für qualifizierte Weiterbildung rund um Medienmanagement und die Entwicklung, Produktion und Ver-marktung von Print- und digitalen Medien etabliert. Als gemeinnützige GmbH ist die Akademie nicht primär von kommerziellen Faktoren getrieben, sondern dient dem gemeinnützigen Zweck der Weiterbildung.