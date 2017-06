Die EUROMOLD immer ein Schritt voraus: Neuer Veranstaltungsort, Nähe Flughafen München - Hoch international und innovativ!

(fair-NEWS)

Die EUROMOLD 2017 findet in diesem Jahr vom 24. - 26. Oktober 2017 im ExpoPark, einem neuen expandierenden Veranstaltungsort, Nähe internationaler Flughafen München, statt. Sie bleibt ihrem Standort Bayern in diesem Jahr treu und rückt entsprechend den Kundenwünschen ganz nah an den internationalen Flughafen München.Die EUROMOLD 2017 präsentiert sich als hoch internationale Veranstaltung. In nur 20 Minuten nach der Landung am internationalen Flughafen München, ist damit der Fachbesucher Einkäufer, Entwickler, Produkt- und Projektmanager am Stand des Ausstellers. Entscheidungsträger haben immer weniger Zeit und wollen eine Fachmesse optimal nutzen. Ein kontinuierlicher Shuttle Service und VIP Service befördern die Fachbesucher und B2B-Meeting Teilnehmer vom Flughafen an drei Tagen schnell, bequem und damit zeitsparend und effizient zu den Ausstellern der EUROMOLD 2017.Für inländische Fachbesucher liegt der Veranstaltungsort direkt an der Autobahnausfahrt. Es ist ausreichend für Parkplätze gesorgt. Geparkt wird direkt vor dem Ausstellungsareal. Der neue Veranstaltungsort ist in einer attraktiven Umgebung mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Ein ansprechendes Rahmenprogramm wird dem Fachbesucher aus dem In- und Ausland während und nach der EUROMOLD 2017 angeboten.Rainer Müller, Geschäftsführer bei der Genesis-Design GmbH und langjähriger Aussteller der EUROMOLD begrüßt den neuen Veranstaltungsort in Bayern, Nähe Flughafen München und äußert sich positiv zum innovativen Messekonzept der EUROMOLD 2017: "Die EUROMOLD ist die Weltmesse für die Produkte von morgen. Hier wird die Industrie 4.0 mit all seinen innovativen Konzepten und Möglichkeiten vorgestellt. Gerade die neuen Herstellungsverfahren in der Additiven Fertigung bieten enorme Potenziale und Chancen! Das Design und die Produkte der Zukunft werden sich mehr denn je an den neuen "Cutting-Edge"-Technologien orientieren. Ich begrüße die Entscheidung der airtec, die EUROMOLD in München zu veranstalten. Die Nähe des Flughafens und der professionelle Service sorgen für einen unbeschwerten Messebesuch. Der Slogan "Shaping Tomorrow" ist der beste Grund die EUROMOLD 2017 zu buchen!"



Bildinformation: Euromold Logo (Bildquelle: AIRTEC GmbH & Co. KG)