Neu in der Initiative Cloud Services Made in Germany: netlogix, Regiondo und Virtual Forge

(fair-NEWS)

Die Initiative Cloud Services Made in Germany erhält weiteren Zulauf Mit netlogix, Regiondo und Virtual Forge beteiligen sich drei weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen an der Initiative Cloud Services Made in Germany. In der bereits 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen.nlx.net - Ihre Cloud made in Germanynlx.net ist die Cloudplattform der netlogix GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg. Die physikalische Infrastruktur der nlx.net-Cloud steht in einem Rechenzentrum in Deutschland. Damit kommt das Unternehmen den höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Datensicherheit nach.Regiondo Pro: Die intelligente Buchungslösung für die FreizeitindustrieHinter der Regiondo GmbH aus München steckt eine intelligente Buchungslösung für Freizeitanbieter, die die Verwaltung sämtlicher Angebote erleichtert und gleichzeitig das Wachstum jedes einzelnen Partners nachhaltig unterstützt.Virtual Forge: Optimaler Schutz für Ihre SAP-LandschaftWeltweit vertrauen 300.000 Organisationen, darunter 90 % der Top-2.000-Unternehmen, ihr Business unzähligen SAP-Systemen an. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Unternehmen hängt zum großen Teil von der Sicherheit und Stabilität ihrer SAP-Systeme und Anwendungen ab, über die viele wichtige Geschäftstransaktionen laufen. Ein Ausfall oder eine Beeinträchtigung dieser Systeme hätte enorme Folgen.Weitere Informationen zu den an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog der Initiative ( www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog ) zur Verfügung.Initiative Cloud Services Made in Germany: Mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-LösungenZiel der bereits im Jahr 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Services zu sorgen. Aus diesem Grund wurden die folgenden Aufnahmekriterien festgelegt:* Das Unternehmen des Cloud Service-Betreibers wurde in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz.* Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud Service-Kunden Verträge mit Service Level Agreements (SLA) nach deutschem Recht.* Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und juristischen Angelegenheiten liegt in Deutschland.* Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen einen lokal ansässigen, deutschsprachigen Service und Support zur Verfügung.Um möglichst auch jungen und kleinen Anbietern von Cloud Services die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Initiative zu präsentieren, wurde die finanzielle Einstiegshürde möglichst niedrig gelegt. Der Jahresbeitrag beträgt EUR 250,00 zzgl. MwSt., also gerade einmal etwas mehr als 20 Euro im Monat. "Das unverändert große Interesse von Anwender- wie von Anbieterseite an der Initiative Cloud Services Made in Germany unterstreicht die zentrale Rolle, die Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Computing-Lösungen in Deutschland spielen", bestätigt Frank Roth, Vorstand AppSphere AG und Initiator der Initiative. "Viele Initiativen im IT-Umfeld bleiben aber häufig den "Großen" vorbehalten, da die Beteiligung ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzt. Der IT-Markt befindet sich allerdings derzeit im Umbruch, und da soll es auch Newcomern und Unternehmen ohne Millionen-Budget möglich sein, sich Gehör am Markt zu verschaffen."Weitere Informationen zur Initiative Cloud Services Made in Germany stehen im Internet unter <a href="www.cloud-services-made-in-germany.de"> www.cloud-services-made-in-germany.de</a> ; zur Verfügung.



Bildinformation: Neu in der Initiative Cloud Services Made in Germany: netlogix, Regiondo und Virtual Forge