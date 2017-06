Neuer Politthriller "Tiefe Saat" von Falko Löffler im Taschenbuchformat

(fair-NEWS)

Der neue Politthriller "Tiefe Saat" von Falko Löffler, dem Autor von "Ich kann da nicht nüchtern hin" (Goldmann), "Im Funkloch" (dtv junior) und "Drachenwächter" (Spreeside) begleitet den BKA-Beamten Peter Sander bei den Ermitllungen gegen eine mutmaßliche Terrorzelle im Herzen von Berlin. Das Taschenbuch (400 Seiten) ist ab sofort für 9,99 EUR unter der ISBN 978-3-939994-40-4 beim Eyfalia Publishing Verlag erhältlich.Der introvertierte Beamte Peter Sander wird für seinen analytischen Verstand beim Bundeskriminalamt geschätzt. Seit Monaten ist er mit seinen Kollegen einer vermutlichen Terrorzelle, die Attentate in Berlin planen soll, auf der Spur. Jedoch ist keiner der Observierten mit konkreten Vorbereitungen beschäftigt, weshalb sich der Verdacht erhärtet, dass es sich bei der Zelle um ein Phantom handelt oder die mutmaßlichen Terroristen den Ermittlern immer einen Schritt voraus sind. Einige Jahre zuvor begleitete Sander den Verteidigungsminister Rüdiger Gehrke bei einem Afghanistan-Besuch. Dort kam es zu dramatischen Zwischenfällen. Nun führt Rüdiger Gehrke, dem Ambitionen auf das Kanzleramt nachgesagt werden, die deutsche Delegation auf einer internationalen Sicherheitskonferenz im Nobelhotel Grunewald an. Bei den Vorbereitungen der Konferenz, auf der wichtige Entscheidungen über die Zukunft der Länder im Nahen Osten getroffen werden, stellt Sander fest, dass die Berliner Zelle real ist und ihr Einfluss weit über den Untergrund hinaus reicht.Der neue Roman von Falko Löffler "Tiefe Saat" lässt die Herzen von Krimifans und Politthriller-Enthusiasten höher schlagen. Ab sofort ist das Taschenbuch zu einer UVP von 9,99 EUR beim Eyfalia Publishing Verlag und auf Amazon.de erhältlich."Tiefe Saat" von Falko LöfflerTaschenbuch, 400 Seiten, Preis: 9,99 EUR (D), ISBN 978-3-939994-40-4Über den AutorFalko Löffler wird 1974 in Lauterbach, Hessen geboren und studiert deutsche sowie englische Literatur- und Medienwissenschaften in Marburg. Einige Jahre arbeitet er als Autor bei einem Videospieleentwickler in Frankfurt. Seit 2003 ist er freier Autor und Übersetzer von Romanen, Drehbüchern und Computerspielen. Löffler bewegt sich in unterschiedlichen Genres und veröffentlicht, neben seinem Fantasy-Roman "Drachenwächter" (Spreeside), u.a. auch die Sachbücher "Ich kann da nicht nüchtern hin" und "Bin ich blöd und fahr in Urlaub?", beide im Goldmann Verlag erschienen. Er lebt mit seiner Familie in Vogelsberg.<a href="http://konstant.de/pressefach/eyfalia/">Eyfalia Pressefach</a>



