Das Seminarhaus - die Lernwerkstatt für Persönlichkeit & Kompetenz

(fair-NEWS)

Seit Juni dieses Jahres haben Menschen die Möglichkeit, sich in dem Seminarhaus - der Lernwerkstatt für Persönlichkeit & Kompetenz - ihren Schlüssel zu einem neuen, selbstermächtigten Leben abzuholen. "Wir möchten, dass vieles an Wissen nicht länger einer elitären Oberschicht vorbehalten bleibt, sondern für jedermann und jedefrau zugänglich wird", so Rainer Biesinger, der gemeinsam mit Bärbel Römer das Seminarhaus ins Leben gerufen hat. "Mit unseren Kursen vermitteln wir Teilnehmern systemisches, direkt anwendbares und umsetzbares Methodenwissen aus Coaching, Beratung und Training, mit dem sie ihre ganz persönlichen und passgenauen Lebensstrategien entwickeln können - für mehr Lebensqualität."Dass sie wissen, wovon sie sprechen und auch dafür einstehen, zeigt die Philosophie, mit der die beiden als Trainerteam täglich ihrer Arbeit nachgehen: "Wir haben unsere Leidenschaft für die Arbeit am Menschen selbst in den extremsten Lebenssituationen entwickelt. Wir sind aus dem Leben - für das Leben. Und das heißt, dass wir jeden Tag mit ganzem Herzen antreten, um Menschen den Traum von Unabhängigkeit und selbstständigem Handeln als erfolgreiche Lebens-Unternehmer zu ermöglichen", erklärt Bärbel Römer.Mit dem Kursprogramm, das insgesamt 42 Trainingseinheiten in den Bereichen Persönlichkeit, Selbstmanagement, Veränderung, Gesundheit und Soziales Miteinander umfasst und den Infotagen, Open House-Veranstaltungen sowie Special Act-Events bietet das Seminarhaus ein abwechslungsreiches und individuell nutzbares Programm. Und außerdem vielfältig die Möglichkeit, das Seminarhaus und das Trainerteam einmal hautnah kennenzulernen.Zum Start haben Interessierte die Möglichkeit, exklusiv eine Bronze-Mitgliedschaft zu gewinnen, durch die der Gewinner 1 Jahr lang die gesamten Vorzüge einer Bronze-Mitgliedschaft gratis nutzen kann.Erfahren Sie mehr über das Seminarhaus unter: <a href="https://www.seminarhaus-nrw.de">www.seminarhaus-nrw.de</a>Infos zu Rainer Biesinger und Bärbel Römer finden Sie jeweils unter <a href="www.rainer-biesinger.de">www.rainer-biesinger.de</a> und <a href="www.baerbel-roemer.de">www.baerbel-roemer.de</a>



Bildinformation: Das Seminarhaus von Rainer Biesinger und Bärbel Römer