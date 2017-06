Polaroid Snap Touch: Die Sommer-Sofortbildkamera für unterwegs

(fair-NEWS)

Bremen, Mai 2017. Mit „Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein“ besang schon 1951 Conny Froboess die Freude am Sommer. Den gleichen Retro-Charme und die Lust am Familienabenteuer versprüht auch die digitale Sofortbildkamera Polaroid Snap Touch. Das Modell der amerikanischen Kultmarke fängt die schönsten Urlaubsmomente hochauflösend ein und druckt sie auf Wunsch sofort aus. Ob bildfüllend oder mit dem typischen Polaroid-Rahmen: Dank des selbstklebenden Fotopapiers lassen sich kreative Scrapbooks oder kleine Fotobücher noch am Ferienort gestalten. Ein bisschen Sand vom Lieblingsstrand, gepresste Blumen und dazu die eigenen Bilder – fertig ist das ganz persönliche Andenken zum Anfassen.Künstlerische Features bietet die Polaroid Snap Touch in Form von Schwarz/Weiß-, Negativ- und Sepia-Filtern. Über den 3,5“-LCD Touchscreen lassen sich außerdem Emojis und bunte Fotorahmen hinzufügen. Um neugewonnenen Urlaubsfreunden in bildhafter Erinnerung zu bleiben, drucken Reisende einfach ein paar Fotos mehr aus – kein Problem dank des digitalen Speichers. Auch Bilder der Smartphone-Galerie werden über Bluetooth gedruckt. Da kann die Snap Touch auch aus der Hand gegeben werden, um gemeinsam mit den Kindern unterschiedliche Perspektiven einzufangen. Für Fans von kleinen Urlaubsfilmen hält die Polaroid Snap Touch auch eine Videofunktion bereit. Aufspritzendes Wasser und wirbelnder Sand: Mit der full-HD-Auflösung geht kein Detail beim ersten Sprint in die Fluten verloren.Die Polaroid Snap Touch ist für einen Preis von 199,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) in den Farben weiß, schwarz, rot, blau, lila und pink im Elektronik- und Onlinehandel erhältlich.



Bildinformation: Foto: Polaroid