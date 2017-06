Cabaret Medrano kommt nach Berlin Charlottenburg

Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Klezmer / Balkan Konzert

(fair-NEWS) Cabaret Medrano- Klezmer / Balkan



Die Musik von Cabaret Medrano destilliert Gefühle zu einer akustischen Essenz, die das Wesen Mitteleuropas voll Spannung perfekt wiedergibt.



Cabaret Medrano ist eine charakteristische Budapester Band, die die Vielfalt der Stadt in ihre Musik und Texte integriert. Ihr Stil ist eine Mischung aus Klezmer, Balkan und ungarischer Volksmusik, die sie zu einem Schmelzpunkt von drei Kulturen vereint. Da ihre Musik stark auf Improvisation angewiesen ist, ist jedes Konzert einzigartig und unwiederholbar.



Mitglieder: Andrea György: Violine, Gesang; Balázs Krisztián Nagy: Gitarren, Gábor Horváth: Bassgitarre; Vörös László: Klavier; Imre Kamondy: Akkordeon, Gesang; Zsigmond Szert: Drums; Áron Tamás: Klarinette, Saxophon



www.cabaretmedrano.hu/



https://www.youtube.com/channel/UCEtkW7a7G70kDbvJe-F73NQ



Montag 26.06.2017



Beginn: 20:00 Uhr



Vorverkauf: 6,- € / Abendkasse: 8,50 €



Studenten: 3,-€



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



