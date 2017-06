(fair-NEWS)

Nicht zu wissen, ob die berufliche Zukunft noch gesichert ist, ob der gesundheitliche Zustand weiterhin Wettbewerbsfähigkeit und aktive Freizeitgestaltung zulässt oder ob es privat irgendwann wieder rund laufen wird - bremst aus, schreckt ab, lässt uns schlichtweg nicht die Bestleistung abrufen. Besonders dann nicht, wenn alles immer nur noch komplexer wird. "Um dann wieder Klarheit zu fassen, sich von dem loszureißen, was runterzieht und mit einem Plan, voller Energie und motiviert durchzustarten - einfach Champion zu sein - dafür bin ich der perfekte Weggefährte", so Clemens Ressel, der bereits mit Spitzensportlern und Top Unternehmern zusammengearbeitet hat."Mit meinem Erfahrungsschatz zeige ich Menschen, wie sie mit den Spielregeln der großen Champions den entscheidenden Schritt vorankommen, spürbar bessere Ergebnisse in allen Lebensbereichen, nicht nur selektiv, erfahren und ihr volles Potenzial leben." Dieser ganzheitliche Ansatz, der nicht nur den Beruf, die Gesundheit, Finanzen oder Soziales betrifft, lässt Menschen ihre persönliche Schatzkiste aufbauen, um im Gesamten die letzten 3% herauszuholen und damit Bestleistung abrufen zu können. "Nur in einem Bereich Champion zu sein, wird nicht zur Bestleistung führen", erklärt der Be the Champion-Coach.Als Ratgeber, Redner und Autor erleben Seminarteilnehmer, Zuhörer und Leser einen charakteristischen Menschen, der es trotz und womöglich gerade wegen vieler persönlicher Niederlagen geschafft hat, sein eigener Champion zu werden. "Mit der inspirierenden und spirituellen Zeit in dem Shaolin Tempel erlangte ich den Schlüssel für einen Neubeginn, meinen Neubeginn, der mich nicht nur mir selbst, sondern vor allem meinem ganz persönlichen Spitzenzustand nähergebracht hat", so Ressel. "Ich bin ein Champion. Ich denke, fühle und handle wie ein Champion, jeden Tag, zu jeder Stunde", schließt Clemens Ressel mit seinem persönlichen Leitsatz.Wenn Sie mehr über Clemens Ressel und Be the Champion erfahren möchten, schauen Sie sich doch seine neue Website an unter: <a href="www.clemensressel.com"> www.clemensressel.com</a>



Bildinformation: Clemens Ressel – Be the Champion